La chaleur extrême accélèrerait le vieillissement

Selon de nouvelles recherches, une chaleur extrême pourrait accélérer le processus de vieillissement.

Tl;dr La chaleur accélère le vieillissement humain en modifiant l’épigénétique.

Les personnes qui endurent de longues périodes de chaleur intense vieillissent plus rapidement.

La chaleur stressante modifie les schémas d’activation des gènes, affectant ainsi notre taux de vieillissement.

La chaleur : Un accélérateur du vieillissement

Nous avons tous ressenti l’épuisement que peut causer une longue journée de chaleur. Cependant, des recherches récentes des États-Unis révèlent que les effets de la chaleur sont bien plus profonds. En effet, des périodes prolongées de chaleur intense peuvent accélérer le processus de vieillissement.

Le lien entre la chaleur et l’épigénétique

Le vieillissement est un processus naturel, mais son taux varie d’un individu à l’autre. Nos corps sont soumis à divers stress et chocs tout au long de notre vie, et la chaleur en fait partie. Non seulement la chaleur peut nous rendre malades ou même nous tuer, mais elle a également un effet à plus long terme.

La chaleur soutenue stresse nos corps et les rend moins efficaces dans l’exécution des nombreuses tâches nécessaires à la survie. C’est ce que nous entendons par l’accélération du vieillissement biologique. Ce processus de détérioration est susceptible de précéder l’apparition tardive de maladies et d’incapacités.

Le rôle des gènes

Si la chaleur modifie le rythme de notre horloge biologique, qu’en est-il au niveau génétique ? Si notre ADN reste le même tout au long de notre vie, la manière dont nos gènes sont exprimés peut changer. En réponse au stress, nos cellules peuvent activer ou désactiver certains de leurs milliers de gènes. C’est ce qu’on appelle l’épigénétique.

Les effets de la chaleur sur l’épigénétique

La chaleur stressante peut modifier le schéma d’activation des gènes, ce qui influence notre taux de vieillissement. Une exposition sévère à la chaleur peut en effet laisser une « empreinte » sur nos cellules, les conduisant à changer leurs schémas d’activation des gènes au fil du temps.

Une étude menée par des chercheurs de l’Université de Californie du Sud a révélé que « plus les jours de chaleur intense endurent un participant, plus il vieillit rapidement ». Par conséquent, à mesure que le climat se réchauffe, les humains seront exposés à de plus en plus de chaleur – et nos corps répondront à ces contraintes en vieillissant plus rapidement.

Les découvertes de cette recherche sont particulièrement pertinentes pour des pays comme l’Australie, où les vagues de chaleur devraient devenir plus fréquentes et intenses dans un monde plus chaud.

Le dernier mot

Il est clair que nous devons en savoir plus sur les effets de la chaleur sur l’épigénétique humaine. Comme nous sommes confrontés à un avenir plus chaud, notre épigénétique changera en conséquence. Il reste encore beaucoup à faire pour comprendre comment nous pouvons nous adapter à ces changements – ou si nous le pouvons, dans certaines régions du monde.