Rougeole aux États-Unis, un seuil inédit depuis 35 ans alerte

Les États-Unis comptent déjà 2.295 cas de rougeole en 2026, au-delà de 2025. Derrière ce rebond, les experts pointent surtout la baisse vaccinale.

En bref 2 295 cas déjà recensés en 2026

La baisse vaccinale alimente la reprise

Le vaccin reste très protecteur

Un retour en arrière très concret

Les États-Unis ont déjà enregistré 2 295 cas de rougeole au 21 juillet 2026, selon les Centers for Disease Control and Prevention. C’est plus que les 2 289 cas comptabilisés sur toute l’année 2025. Et il faut remonter à 1991 pour trouver un total supérieur, avec 9 643 cas, après un pic à 27 808 en 1990.

Ce contraste frappe, quand même. Après la recommandation d’une deuxième dose et le déploiement de programmes de vaccination à l’école, les cas étaient tombés à 312 en 1993. La rougeole avait même été éliminée aux États-Unis en 2000, au terme de décennies de santé publique.

Pourquoi ce virus repart si vite

La rougeole n’est pas une infection banale. Le virus se transmet par l’air, quand une personne infectée tousse, éternue ou parle, et peut contaminer jusqu’à 18 personnes. À côté, la grippe tourne autour de 2, et le SARS-CoV-2 peut monter jusqu’à 4.

Pour William Moss, épidémiologiste à la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, ce cap était évitable. La difficulté, aux États-Unis, n’est pas l’accès au vaccin dans la plupart des communautés, mais le refus, l’hésitation, la fatigue vaccinale, la peur des effets secondaires ou la perte de confiance envers les institutions médicales. S’ajoutent des exemptions religieuses ou philosophiques, qui créent des poches de vulnérabilité.

Un détail compte. D’après William Moss, seuls 20% des cas concernent les moins de 5 ans, 50 % touchent des enfants plus âgés et 20% des adultes de plus de 20 ans. En gros, la sous-vaccination ne date pas d’hier.

Le risque ne se limite pas à l’éruption cutanée

La maladie commence souvent dans les voies respiratoires et les poumons, puis gagne les ganglions et le reste du corps. Les symptômes les plus connus sont la fièvre, la toux et une éruption rouge en relief.

Mais il y a plus lourd. Otites, diarrhée, pneumonie, encéphalite, hospitalisation, parfois décès. Trois personnes sont mortes en 2025, et aucun décès n’a été signalé à ce stade en 2026.

Jessica Steier, de Unbiased Science, insiste aussi sur l’amnésie immunitaire. Même après une forme légère, un enfant peut perdre une partie des défenses acquises contre d’autres infections, avec une reconstruction qui peut prendre deux à trois ans.

Le vaccin reste l’outil central, malgré les doutes

Les données citées par les experts sont nettes, sans promettre l’impossible. Deux doses du vaccin contre la rougeole, inclus dans le vaccin rougeole-oreillons-rubéole, protègent bien. Les personnes non vaccinées, ou au statut vaccinal inconnu, sont beaucoup plus touchées.

Les effets indésirables les plus fréquents restent une douleur, une rougeur ou un gonflement au point d’injection, parfois de la fièvre pendant quelques jours. Des complications plus graves existent, mais elles sont rares, et bien plus rares que celles de la maladie. Des études de grande qualité n’ont pas confirmé de lien avec l’autisme ou les maladies inflammatoires de l’intestin.

Le problème, clairement, dépasse la seule biologie. Une étude publiée dans Vaccine relie fortement la reprise des cas à la suppression d’obligations vaccinales scolaires après le Covid-19. Pour Jessica Steier, il ne s’agit pas seulement d’un déficit d’information, mais d’un déficit de confiance. Et pour vous, la conséquence pratique est simple, les flambées de rougeole pèsent à la fois sur les familles et sur un système de santé déjà tendu.