Santé vertébrale et vieillissement : Conseils pour un dos toujours solide

Découvrez comment préserver la santé de votre dos en vieillissant : des astuces pour un dos en bonne santé à un âge avancé !

Tl;dr La dégénérescence des disques vertébraux peut provoquer des hernies discales et la compression des nerfs.

Les articulations du dos peuvent s’user avec le temps, provoquant des problèmes d’alignement de la colonne vertébrale.

L’ostéoporose, fréquente avec l’âge, rend les os plus fragiles et susceptibles de se fracturer.

Les défis de la colonne vertébrale vieillissante

Nous possédons tous une colonne vertébrale, arbre de vie de notre corps, composée d’os appelés vertèbres et de disques intercalaires. Ceux-ci, dépourvus de vascularisation propre, puisent leurs nutriments des os environnants. Malheureusement, ces disques, bien que souples, subissent avec le temps les effets de l’âge et de la pression constante qu’ils supportent, ce qui conduit à leur dégénération.

Hernie discale et compression nerveuse : des symptômes inquiétants

L’un des principaux problèmes liés à la dégénérescence des disques est la hernie discale. Sur une IRM, un disque dégénéré peut apparaître foncé et bombé. Cette saillie peut comprimer les nerfs rachidiens – structures vitales du cerveau qui descendent le long de la colonne vertébrale. Cette compression peut entraîner des douleurs dorsales et, dans certains cas, des douleurs irradiant vers les jambes – un phénomène médicalement appelé « sciatique ». Lorsque cela se produit dans les deux jambes, cela peut être assez sérieux.

Usure des articulations et problèmes d’alignement de la colonne vertébrale

Entre les vertèbres, il existe également deux articulations appelées facettes articulaires, situées à la partie postérieure de la colonne vertébrale. Ces articulations, tout comme les articulations du genou, peuvent s’user avec le temps, à l’image de ce qui se produit dans l’arthrose. Toutefois, contrairement au genou, où une prothèse peut remplacer une articulation usée, il n’existe pas de dispositif pour remplacer les articulations rachidiennes usées.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

Préserver la santé de la colonne vertébrale avec l’âge

Il est important de rappeler que, même si la dégénérescence des disques est inévitable, il est possible de traiter les symptômes aigus et de renforcer la colonne vertébrale par l’exercice et en maintenant une posture appropriée. De plus, une bonne santé osseuse est également essentielle pour prévenir l’ostéoporose. Il est conseillé aux personnes âgées de pratiquer régulièrement des exercices portant du poids et de faire contrôler régulièrement leur densité osseuse. Une détection précoce de l’ostéoporose permet un traitement en temps utile, ce qui peut aider à réduire le risque de fractures.