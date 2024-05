Scandale des pilules progestatives : 450 femmes se mobilisent pour une action judiciaire

Plus de 450 femmes sont prêtes à intenter une action en justice contre l'État, accusant l'Agence régionale de sûreté du médicament d'avoir dissimulé pendant des années les effets néfastes des pilules progestatives, susceptibles de provoquer des tumeurs cérébrales. Quelles seront les suites de cette affaire ?

Tl;dr 450 femmes accusent l’Agence régionale de sûreté du médicament de négligence.

Les pilules progestatives auraient causé des tumeurs cérébrales.

Des médicaments comme Androcur et Luteran sont en cause.

Les victimes envisagent de poursuivre l’État pour défaut d’information.

Un scandale sanitaire en gestation

Une affaire bouleversante secoue actuellement le monde médical français. Plus de 450 femmes pointent du doigt l’Agence régionale de sûreté du médicament, accusée d’avoir gardé sous silence les effets secondaires graves de pilules progestatives, tels que Androcur et Luteran. Ces médicaments, prescrits pour soulager des symptômes tels que les règles douloureuses, auraient provoqué des tumeurs cérébrales.

Un risque sept fois plus élevé

Selon une étude de l’assurance maladie de 2016, ces traitements, à forte dose, multiplient par sept le risque de développer une tumeur. “Là on peut voir la tumeur qui fait 8 centimètres de diamètre. Quand on a vu ces images pour la première fois, on ne pensait pas que c’était possible d’avoir quelque chose comme ça dans la tête”, témoigne Nima Rakhodai, le mari de Laetytia Rakhodai, l’une des victimes de ces traitements.

Invalide à 80% après l’opération

En 2019, Laetytia a été informée que la cause de ses maux de tête incessants était une tumeur au cerveau. Le médicament Luteran, prescrit depuis 2011 pour soigner son endométriose, pourrait être à l’origine de cette tumeur. Pour la retirer, une opération risquée était nécessaire, et Laetytia en est ressortie invalide à 80%.

Des informations connues, mais non communiquées

Les autorités de santé et le laboratoire devaient informer de ce risque, dès lors qu’un début de suspicion avait été identifié, déclare Me Charles Joseph Oudin, avocat spécialiste des questions de santé. Pourtant, malgré une connaissance du problème dès 2005-2008, il a fallu des années pour que ces informations soient communiquées aux patientes et à leurs médecins.