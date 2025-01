Selon une étude, les jeux en monde ouvert comme Zelda améliorent votre santé mentale

Selon une étude, les jeux vidéo en monde ouvert tels que Zelda pourraient améliorer votre santé mentale.

Tl;dr Les jeux vidéo en monde ouvert améliorent le bien-être mental.

Les joueurs rapportent une augmentation de l’évasion cognitive et de la relaxation.

Les résultats pourraient influencer le développement futur des jeux vidéo.

Les jeux vidéo en monde ouvert : une clé pour le bien-être mental ?

Les vastes mondes détaillés que proposent de nombreux jeux vidéo modernes de type open-world semblent avoir des effets bénéfiques sur notre santé mentale. Une étude récente le confirme.

Une étude révélatrice

Des chercheurs de l’Imperial College de Londres et de l’Université de Graz en Autriche ont interrogé plus de 600 étudiants en post-doctorat sur leur expérience des jeux en monde ouvert et sur leurs ressentis après y avoir joué. Parmi ces jeux, on retrouve The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Les résultats sont édifiants : ces jeux vidéo semblent booster de manière significative l’évasion cognitive (le fait de prendre des pauses dans la réflexion sur la vie réelle), les niveaux de relaxation et le bien-être mental global.

Des bénéfices prouvés

Les jeux en monde ouvert offrent un environnement grand et librement exploré par les joueurs, avec un minimum de restrictions. Ils proposent des mondes détaillés à explorer, parfois remplis de paysages divers, de villes et de secrets cachés.

Les chercheurs ont constaté que ces types de jeux pourraient être un antidote aux autres activités numériques, comme le fait de défiler sur les réseaux sociaux, souvent associé à une détérioration de la santé mentale.

« En fournissant des environnements immersifs qui permettent la diversion mentale, le soulagement émotionnel et le sens, ces jeux peuvent servir d’outils précieux pour améliorer la santé psychologique et émotionnelle », écrivent-ils.