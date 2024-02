Selon une étude, l’herpès peut doubler le risque de déclin cognitif

Selon une récente étude, les individus ayant déjà été touchés par le virus de l'herpès, responsable des boutons de fièvre, présentent une propension accrue à développer une démence. Cela ne vous fait-il pas réfléchir sur l'importance de la prévention de ce virus ?

Tl;dr Le virus de l’herpès augmente le risque de démence, selon une étude.

Le virus de l’herpès simplex de type 1 est principalement concerné.

L’étude a suivi près de 1.000 personnes pendant 15 ans.

Une fois présent dans l’organisme, le virus de l’herpès y reste à vie.

Le lien entre l’herpès et le risque de démence

Un bouton de fièvre peut sembler anodin, mais selon une étude récente, il pourrait être le signe d’un risque accru de démence. Les chercheurs de l’Université d’Uppsala en Suède ont découvert que les personnes qui ont contracté le virus de l’herpès ont un risque plus élevé de développer des troubles cognitifs avec l’âge. Leurs résultats, publiés dans le Journal of Alzheimer’s Disease, concernent particulièrement le virus Herpes simplex de type 1 (HSV-1), qui cause le bouton de fièvre.

Une étude de longue durée

Les scientifiques ont suivi près de 1.000 personnes âgées de 70 ans pendant une durée de 15 ans. Le Dr Erika Vestin de l’Université d’Uppsala met en avant le fait que tous les participants étaient du même âge, ce qui renforce la fiabilité des résultats. En effet, les différences d’âge, souvent associées au développement de la démence, ne peuvent pas brouiller les résultats.

Un virus pour la vie

Il est important de noter que le virus de l’herpès, qu’il soit de type HSV-1 ou HSV-2, reste dans l’organisme toute la vie. Il se cache dans les ganglions nerveux et peut rester en sommeil pendant de longues périodes, se réveillant parfois à la suite d’un choc émotionnel, d’une fatigue excessive ou d’une exposition solaire intense.

