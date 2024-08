SEP : un nouveau médicament promet de régénérer la myéline et d’inverser les symptômes

Actuellement en phase II d’essai clinique, le PIPE-307 pourrait offrir une chance non seulement d’arrêter la maladie SEP, mais aussi de la guérir , selon les auteurs de l’étude.

Les résultats de l’étude, publiés dans la revue PNAS, sont très prometteurs. Le traitement PIPE-307 a non seulement incité les cellules à mûrir en oligodendrocytes mais a également permis de rétablir la gaine de myéline autour des axones.

Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail

Cette maladie provoquant une dégradation de la gaine de myéline qui protège les cellules nerveuses, les patients souffrent de divers problèmes moteurs, sensoriels, d’équilibre et de vision.

Des chercheurs de l’Université de Californie à San Francisco (UCSF) et de Contineum Therapeutics sont en passe de réaliser une avancée majeure dans le traitement de la sclérose en plaques (SEP).

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter