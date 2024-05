Seulement une Française sur deux respecte les consignes de dépistage du cancer du sein

Au cours de la dernière décennie, on observe une baisse de la participation générale sur le territoire, exacerbée par l'impact de la crise Covid. Que pouvons-nous faire pour inverser cette tendance?

Tl;dr Le dépistage du cancer du sein reste faible en France.

Moins de 50% de femmes de 50 à 74 ans y participent.

Impact persistant de la crise sanitaire liée au Covid.

Le taux de cancers détectés augmente régulièrement.

Le dépistage du cancer du sein, un impératif de santé publique

Selon une étude publiée par Santé publique France (SPF), le dépistage du cancer du sein en France reste préoccupant. En effet, moins d’une femme sur deux âgées de 50 à 74 ans y participe. Cet examen clinique des seins est particulièrement crucial puisqu’il permet de lutter contre le cancer le plus fréquent et le plus mortel chez les femmes en France.

Impact de la crise sanitaire sur le dépistage

L’étude note que le taux de participation a tendance à reculer ces dernières années, avec, en toile de fond, l’ombre persistante de la crise sanitaire. En 2023, seulement 48,2% de ces femmes ont bénéficié d’un dépistage organisé, ce qui bien que en hausse par rapport à 2022 (44,8%), reste bien inférieur à l’objectif européen d’au moins 70%.

Baisse progressive de l’offre de dépistage

«Après avoir atteint un pic à 52,3% en 2011-2012, la participation au programme de dépistage continue de diminuer», précise l’étude. Cette faible participation est également liée à la baisse progressive de l’offre en sénologie depuis 2015, ce qui a entraîné des difficultés dans la prise de rendez-vous, une situation aggravée par la crise du Covid.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

Augmentation régulière du taux de cancers détectés

Par ailleurs, le taux de cancers détectés parmi les femmes qui se font dépister augmente régulièrement en France, «en cohérence avec l’augmentation de l’incidence du cancer du sein dans la population». C’est une constatation inquiétante, qui souligne l’importance d’un dépistage régulier pour toutes les femmes, qu’elles soient incluses ou non dans le dépistage organisé.