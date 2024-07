Stagnation inquiétante du taux mondial de vaccination infantile en 2023

La couverture vaccinale des enfants à l'échelle mondiale peine à retrouver son rythme pré-pandémie COVID-19. Quelles en sont les conséquences potentielles ?

TL;DR Le taux de vaccination des enfants stagnent depuis la pandémie.

14,5 millions d’enfants n’ont reçu aucune dose de vaccin en 2023.

La couverture vaccinale insuffisante favorise les épidémies de maladies comme la rougeole.

La vaccination infantile mondiale en déclin

L’Unicef et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ont récemment sonné l’alarme : les taux de vaccination infantile ne sont pas remontés à leur niveau d’avant-pandémie. Selon leur communiqué conjoint, de nombreux pays négligent encore trop d’enfants, notamment en matière de vaccination.

Une stagnation préoccupante

En 2023, malgré l’accès à des vaccins essentiels tels que celui contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche (DTP), seuls 84% des enfants éligibles ont reçu leurs doses complètes. Ce taux, inchangé depuis 2022, marque une pause inquiétante après la régression engendrée par la crise du Covid-19.

Une hausse consternante des « zéro dose »

De plus, l’absence de progression a des conséquences dramatiques : en 2023, l’OMS et l’Unicef faisaient état de 14,5 millions d’enfants « zéro dose ». Ces millions d’enfants n’ont reçu aucune dose de vaccin, un chiffre alarmant en constante hausse depuis 2019.

« Cela met en danger la vie des enfants les plus vulnérables », a averti Kate O’Brien, responsable de la vaccination à l’OMS.

Des disparités de couverture facteurs d’épidémies

Ces disparités de couverture vaccinale sont particulièrement alarmantes dans les 31 pays en conflit où vivent la moitié de ces enfants non vaccinés. Sans accès adéquat à l’alimentation et aux services de santé, ils sont particulièrement exposés à des maladies évitables.

Le résultat est brutal : une explosion d’épidémies, en particulier de rougeole, l’une des maladies les plus infectieuses qui fait actuellement son grand retour. En 2023, les chiffres étaient effrayants avec plus de 300 000 cas recensés, près de trois fois plus que l’année précédente, selon l’UNICEF.

Le défi à relever est immense : il est impératif de renverser cette tendance et de veiller à ce que tous les enfants, partout dans le monde, bénéficient des vaccins qui peuvent sauver leur vie.