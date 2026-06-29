Stress et troubles du sommeil : pourquoi les bons actifs ne sont pas les mêmes le jour et la nuit

Le cortisol suit un arc biologique précis : élevé le matin pour faciliter l'éveil, il devrait s'effacer en soirée pour laisser la mélatonine prendre la main.

Sous stress chronique, cet arc s’aplatit et le cortisol reste présent la nuit là où il ne devrait plus l’être. Ce mécanisme explique pourquoi les compléments alimentaires pour réduire le stress ne sont pas interchangeables avec ceux qui favorisent l’endormissement.

Le matin : travailler la résistance au stress

La Rhodiole (Rhodiola rosea L.) est une plante adaptogène bien documentée pour le stress diurne. Son profil est tonifiant et sans effet sédatif, ce qui en fait l’option logique en prise matinale. Contrairement à l’Ashwagandha, elle ne calme pas : elle aide à mieux résister au stress. Elle s’associe au magnésium, dont le déficit accentue la réactivité nerveuse, et à la vitamine B6, cofacteur d’assimilation du magnésium.

Le Lactium® est l’actif le moins connu de cette liste. C’est pourtant lui qui fait le lien entre les deux troubles. Cet hydrolysat de protéines issu du lait agit via l’alpha-casozépine, un peptide qui se lie aux récepteurs GABA-A et réduit la réponse de l’organisme au stress. Neuf études cliniques sur plus de 500 adultes entre 1999 et 2019 montrent une réduction significative du cortisol dès 150 mg par jour. Deux d’entre elles portent spécifiquement sur le sommeil.

Le soir : libérer le cerveau

La Mélisse (Melissa officinalis L.) est une plante médicinale connue pour ses vertus relaxantes. Ses feuilles contiennent notamment des acides phénoliques (acide rosmarinique notamment), des flavonoïdes et des acides triterpéniques qui lui confèrent des propriétés sédatives et inductrices du sommeil. La Mélisse aide à s’endormir plus rapidement et à profiter d’un sommeil de meilleure qualité.

La chronologie des actifs compte autant que leur nature. Pour aider à trouver plus facilement le sommeil dans les périodes de stress, l’extrait concentré de Mélisse et l’extrait concentré de Rhodiole sont compatibles et peuvent être associés pour une prise en charge globale. Prendre le soir la formule à base de Mélisse, à raison de 2 gélules. Le matin, prendre 1 gélule contenant de la Rhodiole, à renouveler à midi. Suivre la cure pendant 15 jours pour réconcilier le bien vivre et le bien dormir.