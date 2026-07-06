TDAH et cholestérol, un lien discret qui inquiète les chercheurs

Le TDAH ne joue pas seulement sur l’attention. Des travaux récents le relient aussi au cholestérol, au diabète et au risque cardiovasculaire.

En bref Le TDAH est lié à plus de risques cardiaques.

Le cholestérol pourrait faire partie du mécanisme.

Comportement et génétique semblent imbriqués.

Le point qui frappe, c’est celui-là. Dans une grande étude menée en Suède sur plus de 5 millions de personnes, le TDAH apparaît comme un facteur de risque indépendant pour plusieurs maladies cardiovasculaires. Les troubles métaboliques y sont environ deux fois plus fréquents, avec un signal marqué pour l’arrêt cardiaque, l’AVC hémorragique et l’artériosclérose.

Un risque cardiovasculaire qui dépasse le simple mode de vie

Les chercheurs ont bien retrouvé des facteurs plus fréquents chez les personnes avec TDAH, comme le tabagisme, l’obésité, le diabète ou un niveau d’études plus faible. Mais même après avoir tenu compte de ces variables, le risque cardiovasculaire restait plus élevé.

Du côté de University College London, des travaux publiés cette année vont dans le même sens. Joshua Stott y explique que les personnes ayant un diagnostic de TDAH ont plus de problèmes de santé physique en vieillissant, avec une espérance de vie réduite d’environ sept ans. Il insiste aussi sur un point honnête, et important, le pourquoi précis reste mal compris.

Pourquoi l’alimentation et les routines comptent, sans tout expliquer

À première vue, on pourrait s’arrêter au comportement. Repas mal planifiés, alimentation impulsive, sommeil irrégulier, épisodes d’hyperphagie, consommation de tabac plus fréquente. Résultat ? Un terrain propice à la prise de poids et à un profil lipidique moins favorable.

Stephen Faraone, chercheur à Upstate Medical University à Syracuse, rappelle que le TDAH touche les fonctions exécutives, celles qui servent à organiser la vie quotidienne. Il résume très bien le problème chez l’adulte, quand personne ne structure les repas à votre place, manger dehors ou sur le pouce devient plus fréquent, et rarement dans de bonnes conditions.

Le dossier du cholestérol reste ouvert

Plusieurs études relient le TDAH à un cholestérol moins favorable. En Chine, des chercheurs ont observé que des enfants obèses avec un LDL élevé, le mauvais cholestérol, avaient plus souvent un TDAH. En Turquie, un signal comparable a été retrouvé chez des enfants non obèses.

Mais le tableau n’est pas propre. D’autres travaux, chez des enfants et des adolescents, ont au contraire trouvé un LDL plus bas que dans les groupes témoins. Et Stephen Faraone note que certains traitements stimulants du TDAH peuvent aussi faire baisser le cholestérol. On manque encore de données pour savoir si un TDAH non traité s’accompagne d’un risque lipidique plus élevé.

Des gènes communs en toile de fond

Le TDAH est considéré comme fortement héréditaire, jusqu’à 80 %. En 2024, l’équipe suédoise a donc cherché des indices génétiques. Elle n’a pas trouvé un gène unique, mais un enchevêtrement de variants associés à l’obésité, au diabète et, plus largement, à la santé cardiaque.

Il y a aussi la piste de la dopamine, impliquée dans la récompense et la motivation. Comme le TDAH et l’obésité y sont tous deux liés, cela pourrait aider à comprendre certains comportements alimentaires. Pour vous, ce que ça change est assez simple, le TDAH ne concerne pas seulement l’attention. Il peut aussi peser, à long terme, sur la santé métabolique et cardiovasculaire.