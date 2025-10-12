Une étude révèle une créativité accrue chez les personnes atteintes de TDAH

Selon une récente étude, les personnes atteintes de trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) démontrent une créativité supérieure à la moyenne. Les chercheurs ont ainsi mis en lumière un lien positif entre TDAH et capacités créatives.

Tl;dr Le TDAH lié à une créativité accrue.

lié à une créativité accrue. La divagation mentale délibérée favorise cette créativité.

favorise cette créativité. Impacts envisagés sur les stratégies de prise en charge.

Un lien inédit entre TDAH et créativité mis en lumière

Alors que le TDAH – ou Trouble du Déficit de l’Attention avec ou sans Hyperactivité – est souvent considéré comme un handicap, une étude récente vient bouleverser les idées reçues. Présentée lors du congrès de l’ECNP à Amsterdam, cette recherche révèle un lien étroit entre les traits associés à ce trouble neurodéveloppemental et des niveaux accrus de créativité. La particularité ? Ce n’est pas tant l’impulsivité que la capacité à laisser son esprit vagabonder qui expliquerait ce phénomène.

L’art de la divagation mentale : moteur caché de la créativité ?

Les travaux dirigés par le Dr Han Fang, du Radboud University Medical Centre, ont mobilisé plus de 750 participants issus de deux groupes distincts (l’un européen, l’autre britannique). Au fil des analyses, il apparaît clairement que ceux présentant davantage de traits du TDAH cumulent aussi plus d’expériences créatives.

Deux formes majeures émergent :

Divagation spontanée : perte de concentration involontaire.

: perte de concentration involontaire. Divagation délibérée : choix conscient de laisser ses pensées vagabonder.

C’est surtout cette dernière qui semble nourrir la créativité chez les personnes concernées par le TDAH. Comme le précise le Dr Fang, « Laisser volontairement son esprit s’évader peut devenir un levier d’inspiration insoupçonné pour ceux qui vivent avec ce trouble. »

Pistes pour la prise en charge et perspectives sociétales

Au-delà des constats scientifiques, ces résultats esquissent déjà des applications concrètes. Des programmes éducatifs spécifiques pourraient aider à canaliser les élans créatifs issus de la divagation mentale, tandis que des approches thérapeutiques centrées sur la pleine conscience pourraient transformer une tendance parfois vécue comme un frein en atout précieux. Pour le Pr K.P. Lesch, spécialiste en psychiatrie moléculaire à l’Université de Würzburg, « Cet incroyable potentiel créatif fait des individus concernés par le TDAH une ressource inestimable pour la société et l’avenir collectif. »

Derrière le trouble, un réservoir insoupçonné d’innovation ?

Si cette étude doit encore être confirmée par des recherches ultérieures, elle invite déjà à porter un nouveau regard sur le TDAH. Plutôt que d’y voir uniquement une limitation, on découvre aujourd’hui un possible moteur d’innovation : transformer ce qui semblait être une difficulté en formidable atout créatif.