Tempêtes solaires : risque accru de crise cardiaque chez les femmes, explications et conseils préventifs

Des études récentes révèlent que les tempêtes solaires pourraient augmenter le risque de crise cardiaque, un danger particulièrement élevé chez les femmes. Focus sur les mécanismes en jeu et les mesures à adopter pour se protéger efficacement.

Tl;dr Les tempêtes solaires augmentent les infarctus, surtout chez les femmes.

Hausse notable des décès hospitaliers lors de fortes activités géomagnétiques.

Prévention possible : vigilance accrue pendant les pics d’activité solaire.

Un lien inattendu entre tempêtes solaires et santé cardiaque

D’ordinaire, on penserait que le soleil influence notre humeur ou nos activités extérieures. Pourtant, une récente étude menée par des chercheurs de l’Institut National de Recherches Spatiales (INPE) au Brésil et publiée dans la revue Nature Communications Medicine, met en lumière un effet beaucoup plus inattendu : les tempêtes solaires, ces épisodes où le champ magnétique terrestre est mis à rude épreuve par des éruptions du soleil, coïncident avec une augmentation marquée des admissions pour infarctus du myocarde, surtout chez les femmes.

L’étude brésilienne : méthodologie et révélations

Concrètement, l’équipe de l’INPE a croisé plusieurs années de dossiers hospitaliers d’infarctus avec les relevés du Kp-Index, une mesure internationale du niveau de perturbation géomagnétique. Les jours ont été catégorisés comme « calmes », « modérés » ou « perturbés » selon ce barème. Un constat saisissant s’est imposé : lors des journées où l’activité solaire était particulièrement forte, non seulement les admissions pour crise cardiaque grimpaient sensiblement parmi les patientes d’âge moyen ou avancé, mais aussi le taux de décès en milieu hospitalier dans ces groupes. Chez les hommes, si le nombre absolu de cas restait plus élevé, la hausse relative lors des tempêtes magnétiques n’était pas aussi prononcée.

Des mécanismes encore obscurs

Difficile d’affirmer pourquoi ce phénomène touche davantage les femmes. Les auteurs avancent quelques hypothèses : différence hormonale, réactivité accrue des vaisseaux sanguins face aux stress environnementaux… Ou bien une vulnérabilité spécifique à certains profils cardiovasculaires déjà à risque. Il n’en demeure pas moins que cette association entre la météo spatiale et la santé cardiaque pose question.

Mieux anticiper et prévenir : quelles pistes ?

Si nul ne peut agir sur l’activité solaire elle-même, plusieurs recommandations émergent pour celles et ceux concernés :

S’assurer du bon suivi thérapeutique

Limiter les efforts physiques lors des pics géomagnétiques

Surveiller tout symptôme inhabituel (douleur thoracique, essoufflement)

À terme, il serait envisageable d’intégrer des alertes venues des centres de veille spatiale dans le parcours de soin des patients cardiaques. Néanmoins, il faut rappeler que l’étude reste purement observationnelle : aucune causalité directe n’a été prouvée. Des recherches plus poussées — tenant compte d’autres facteurs comme le mode de vie ou la diversité géographique — s’imposeront pour mieux cerner ce rôle discret, mais possible du climat spatial sur notre cœur.