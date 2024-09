Top 10 des maladies les plus mortelles au monde

D'après les statistiques de l'OMS en 2021, les dix principales maladies ont causé 39 millions de décès, représentant 57% des 68 millions de décès mondiaux. Quelles sont donc ces maladies les plus meurtrières au monde ?

Une année de santé mondiale en chiffres

En 2021, 68 millions de personnes ont perdu la vie. Sur ce nombre, 39 millions, soit 57% du total, sont décédées des dix principales maladies identifiées par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Les maladies les plus mortelles

Parmi ces maladies, la tuberculose a touché 10,6 millions de personnes en 2021, soit une augmentation de 4,5% par rapport à 2020. Malgré son impact, cette maladie reste souvent soignable. De leur côté, les maladies rénales ont causé la mort de près de 1,5 million de personnes en 2021. Elles sont passées de la dix-neuvième à la neuvième cause de décès dans le monde au cours des deux dernières décennies. Au même titre, le diabète sucré a fait près de 1,7 million de victimes en 2021.

Les maladies cérébrales et respiratoires prennent de l’ampleur

Par ailleurs, « les maladies touchant le cerveau et altérant la raison ou la mémoire », telles qu’Alzheimer et la démence, sont responsables de 1,8 million de morts en 2021. Les cancers de la trachée, des bronches et du poumon, ainsi que les infections des voies respiratoires inférieures et la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC), ont également fait des millions de victimes.

La maladie cardiaque ischémique en tête de liste

En tête de liste, la maladie cardiaque ischémique, liée à des problèmes cardiaques causés par un rétrécissement des artères coronaires, a causé 13% du total des décès en 2021. Cette maladie a enregistré une augmentation significative du nombre de décès, atteignant 9,1 millions en 2021.