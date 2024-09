Cet organe continue de fonctionner même après la mort

Un corps récemment décédé peut être comparé à un orchestre qui se retrouve soudainement sans chef pour le diriger. Cette analogie vous surprend-elle ?

La mort : un processus naturellement progressif

La mort, sujet souvent évité et pourtant inévitable, est un processus naturel largement étudié par des chercheurs et scientifiques du monde entier. « La mort, c’est l’interruption de la vie et des fonctions biologiques qui la caractérise. C’est aussi la perte de la conscience, de la personnalité, de tout ce qui fait de nous un être sensible et social », explique Valérie Mils, Maître de conférence en biologie cellulaire à l’Université Paul Sabatier à Toulouse. Il s’agit d’un processus qui s’étend dans le temps.

Un orchestre sans chef : la mort expliquée

Le Dr Michel Sapanet, directeur de l’Institut de médecine légale Poitou-Charentes, compare le corps humain juste décédé à un orchestre sans chef d’orchestre. « Une fois la circulation sanguine interrompue, lors de la mort naturelle par arrêt cardiaque, les organes ne sont plus irrigués et l’activité de leurs cellules va s’arrêter progressivement. La mort n’est pas un phénomène instantané : tous les organes ne meurent pas en même temps. »

La chronologie de la mort

La mort, naturelle, suit une chronologie définie. Elle débute souvent par un arrêt cardio-respiratoire, empêchant l’oxygénation du sang et l’irrigation des organes. Le cerveau peut encore fonctionner pendant plusieurs minutes, c’est pourquoi depuis 1968, l’arrêt cardio-respiratoire n’est plus considéré comme suffisant pour déclarer l’individu mort. Aujourd’hui, le critère de décès est l’arrêt du fonctionnement du cerveau ou « mort encéphalique ». Après la mort encéphalique débute la mort progressive et désynchronisée des différents organes.

Les premières cellules à mourir sont celles qui tapissent nos vaisseaux sanguins; les reins, le pancréas et le foie suivent en moins de trente minutes. Les muscles, qui contiennent de grandes réserves d’énergie, tiennent un peu plus longtemps. Enfin, les cellules de la peau, des os et de la cornée sont celles qui résistent le plus longtemps, jusqu’à 1 jour ou 2.

L’avis de la rédaction La mort, bien que taboue et souvent évitée dans nos discussions, est une réalité incontournable de la vie. Comprendre son processus, loin d’être effrayant, est fascinant. C’est un rappel de la complexité et de la beauté de la vie, et de la valeur de chaque instant.