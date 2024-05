5 boissons naturelles pour booster votre circulation sanguine

Si vous souffrez de jambes lourdes ou de varices, signes d'une mauvaise circulation sanguine, il existe des solutions naturelles. En plus de l'activité physique et des douches froides, certaines boissons peuvent aider à stimuler votre circulation. Avez-vous déjà essayé cette méthode ?

Tl;dr Les problèmes de circulation peuvent être atténués par des boissons naturelles.

Le jus de betterave dilate les vaisseaux, stimulant la circulation.

L’infusion de gingembre et de vigne rouge améliore la circulation et réduit la tension artérielle.

Le jus de concombre, de céleri et de pamplemousse favorise une circulation sanguine fluide.

La nature à la rescousse de la circulation sanguine

Avez-vous déjà ressenti une lourdeur dans les jambes ? Ou constaté l’apparition de varices ? Ces désagréments peuvent être le signe d’une mauvaise circulation sanguine. Heureusement, il existe des remèdes naturels pour y remédier, notamment certaines boissons.

Les boissons qui font la différence

Le jus de betterave, riche en nitrates, est un excellent allié. Ces nitrates se transforment en oxyde nitrique dans l’organisme, favorisant la dilatation des vaisseaux sanguins et stimulant ainsi le flux sanguin.

Les infusions au gingembre sont aussi recommandées. Cette plante, source de magnésium et de zinc, aide à régler les problèmes de circulation sanguine, et notamment à faire baisser la tension artérielle.

Ne négligez pas non plus l’infusion de vigne rouge. Elle contient de la vitamine P, des polyphénols et des flavonoïdes, des substances qui renforcent la paroi veineuse et stimulent la circulation.

Des jus aux multiples bénéfices

Le jus de concombre, diurétique et drainant, est un excellent allié pour la circulation. Pour augmenter son efficacité, n’hésitez pas à le mélanger avec du jus de céleri. Ses minéraux rendent le sang plus fluide.

Enfin, le jus de pamplemousse est également à privilégier. Cet agrume contient différents types de flavonoïdes qui améliorent la structure des vaisseaux sanguins et la circulation sanguine.