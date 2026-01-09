La caféine dans le sang influencerait la graisse corporelle et le risque de diabète

Une étude récente révèle un lien entre le taux de caféine dans le sang, la quantité de masse grasse corporelle et le risque de développer un diabète. Ces résultats pourraient ouvrir de nouvelles pistes pour la prévention de cette maladie.

Tl;dr La caféine sanguine liée à moins de masse grasse.

Moins de risque de diabète de type 2 observé.

Effets sur maladies cardiovasculaires non confirmés.

Caféine : un rôle dans la gestion du poids ?

En mars 2023, une étude menée conjointement par des chercheurs du Karolinska Institute, de l’Université de Bristol et de l’Imperial College London a apporté un nouvel éclairage sur la relation entre les niveaux de caféine sanguine, la quantité de masse grasse corporelle et le risque associé de développer un diabète de type 2. Les conclusions s’appuient sur des données génétiques provenant d’environ 10 000 participants, sélectionnées à partir de grandes bases existantes.

Mécanismes et implications métaboliques

Au cœur du travail des chercheurs figurent deux gènes clés : CYP1A2 et AHR. Les personnes présentant certaines variations génétiques dégradent la caféine plus lentement, ce qui entraîne une concentration plus élevée dans le sang. Toutefois, ironie du sort, ces individus consomment généralement moins de boissons caféinées. Par le biais d’une méthode appelée randomisation mendélienne, les scientifiques ont pu estimer que des taux plasmatiques élevés en caféine sont associés à un IMC réduit, ainsi qu’à une baisse du risque de diabète de type 2. Près de la moitié de cette protection serait attribuable à la réduction du poids corporel.

Caféine et maladies : nuances et perspectives

Fait notable, aucune corrélation significative n’a été relevée entre les taux élevés de caféine dans le sang et les principales maladies cardiovasculaires telles que l’AVC, l’insuffisance cardiaque ou la fibrillation auriculaire. Si les effets positifs sur la masse grasse et le diabète se dessinent, l’étude incite toutefois à la prudence : « Les essais cliniques contrôlés seront nécessaires pour déterminer si les boissons caféinées sans calories pourraient aider à prévenir l’obésité ou le diabète » », précise Benjamin Woolf, épidémiologiste génétique à l’Université de Bristol.

Voici quelques résultats marquants selon les auteurs :

Caféine sanguine élevée : indice de masse corporelle plus bas.

indice de masse corporelle plus bas. Diminution du risque : développement du diabète de type 2 réduit.

développement du diabète de type 2 réduit. Aucune preuve concluante : pas d’impact clair sur le risque cardiovasculaire.

L’avenir des recherches sur la caféine

S’il est tentant d’envisager des boissons caféinées sans sucre comme solution contre le surpoids, les chercheurs insistent : « L’effet métabolique global reste modeste, mais pourrait peser lourd compte tenu d’une consommation mondiale massive » ». Les limites méthodologiques subsistent néanmoins, invitant à poursuivre les investigations avant toute recommandation ferme.

Reste que cette avancée affine notre compréhension du rôle potentiel — mais nuancé — que peut jouer la caféine dans la prévention métabolique.