Consommez-vous trop de caféine ? Découvrez ses effets secondaires méconnus

Trop de caféine dans votre système ? Découvrez les effets secondaires que vous devriez connaître.

Tl;dr La caféine peut causer des symptômes d’anxiété et d’insomnie.

Une consommation excessive de caféine peut entraîner des problèmes digestifs et des maux de tête.

La caféine peut augmenter la pression artérielle et le rythme cardiaque.

La caféine : une boisson aux multiples effets

La caféine, consommée par des millions de personnes à travers le monde, est souvent adoptée comme un stimulant pour commencer la journée ou pour surmonter une baisse d’énergie dans l’après-midi. Cependant, une consommation excessive de cette boisson peut entraîner des effets inattendus.

Des effets secondaires à surveiller

L’un des premiers symptômes d’une surconsommation de caféine peut être un sentiment de nervosité ou d’anxiété. En effet, le café agit sur le système nerveux central, provoquant agitation, palpitations et tremblements. Si vous vous sentez « sur les nerfs » après votre dose de caféine, il est possible que vous en consommiez plus que ce que votre corps peut tolérer.

Le sommeil, victime de la caféine

La caféine, efficace pour nous réveiller, peut aussi perturber notre sommeil si elle est consommée trop tard dans la journée. Elle bloque l’adénosine, un neurotransmetteur qui nous aide à nous détendre et à dormir. Ainsi, boire de la caféine avant de se coucher peut causer des insomnies, rendant difficile l’obtention du repos nécessaire.

Des problèmes digestifs et cardiovasculaires

Une consommation excessive de caféine peut également affecter votre système digestif. Elle augmente la production d’acide gastrique, pouvant entraîner un inconfort, un reflux acide ou des brûlures d’estomac. De plus, la caféine a un effet laxatif léger, et trop en boire peut causer des diarrhées ou des visites fréquentes aux toilettes.

La caféine peut également provoquer une augmentation de la pression artérielle et une hausse significative du rythme cardiaque. Si, après avoir consommé une boisson caféinée, vous ressentez des palpitations ou un vertige, vous devriez envisager de réduire votre consommation.

En conclusion

Il est important d’être conscient des effets de la caféine sur le corps et de modérer sa consommation. Privilégiez des boissons à plus faible teneur en caféine, comme le thé vert, ou optez pour des versions décaféinées. De plus, évitez la caféine au moins 6 à 8 heures avant le coucher et privilégiez des tisanes relaxantes, comme la camomille, en soirée.