À quelle heure profite-t-on le mieux des effets de la caféine ?

Boire son café dès le saut du lit ne serait pas la meilleure façon de bénéficier de ses effets, selon un chercheur américain.

Réveil-matin à 7h, café à 7h10 avec les cheveux encore ébouriffés ? Pour le Dr Steven Miller, spécialiste en neurosciences de l’université de Washington, il ne s’agit pas du moment le plus favorable pour le déguster.

Pas au niveau du goût non, car vous l’apprécierez toujours autant à n’importe quel moment de la journée. Non, il s’agit des effets apportés par la caféine.

Le rôle du taux de cortisol

Il y a quelques semaines, nous avions déjà relayé une autre étude relative à un effet placebo de cette boisson. Ici, le spécialiste nous livre sa propre théorie, qui n’en est pas éloignée du tout :

En buvant notre café à 8 h, comme c’est le cas pour la grande majorité d’entre nous, alors que le taux de cortisol dans le sang est à son maximum, la caféine fait l’effet d’une drogue et alimente peu à peu une forme d’addiction. Notre corps s’y habitue et nous avons progressivement besoin de plus fortes doses de café pour nous réveiller.

Pour rappel, le cortisol est une hormone produite par les glandes surrénales, et qui est connue pour être une hormone du stress physique ou émotionnel. Elle favorise notre capacité à puiser dans nos réserves au début de la journée.

Café : à quel moment le boire ?

Ceci étant posé, quelle serait donc l’heure la plus bénéfique ? Top Santé relaie la réponse du spécialiste :

L’une des clés de la chronobiologie est de consommer un produit au moment où le corps en a le plus besoin. Et pour la caféine, c’est incontestablement entre 9h30 et 11h30, au moment où le taux de cortisol commence à baisser.

Une fois absorbée, la caféine “passe” par l’intestin grêle et via le sang, elle parvient au cerveau pour venir se fixer sur des récepteurs modulant “l’excitation des neurones et qui régule les cycles veille-sommeil”, précise encore le site spécialisé.