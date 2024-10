Vieillissement : Découvrez comment il impacte l’appareil digestif des seniors

En vieillissant, plusieurs fonctions de notre corps, comme celles des reins, des muscles et des organes, dont l'appareil digestif, commencent à ralentir. Quels sont donc les effets du vieillissement sur notre système digestif?

Tl;dr L’âge affecte l’efficacité de l’appareil digestif.

Le ralentissement des fonctions corporelles peut entraîner des troubles digestifs.

Une bonne hygiène de vie est cruciale pour maintenir la santé digestive.

Les conséquences du vieillissement sur la digestion

Le vieillissement est un processus naturel qui affecte tous les organes du corps humain, y compris l’appareil digestif. En effet, de nombreuses fonctions corporelles ralentissent avec l’âge, notamment les fonctions rénales, musculaires et organiques. Les conséquences de ce ralentissement sur la digestion sont multiples et variées.

Les troubles digestifs : une réalité pour les personnes âgées

Le ralentissement des muscles digestifs avec l’âge peut causer divers troubles. Par exemple, une diminution de l’efficacité du transit intestinal peut entraîner des problèmes tels que « la constipation ». De plus, les glandes salivaires produisent moins de salive, ce qui rend la digestion plus difficile dès la mastication.

L’impact du vieillissement sur l’alimentation

De même, l’âge peut entraîner une altération du goût et une diminution de l’appétit. Les mécanismes de la faim et de la satiété deviennent moins efficaces avec l’âge, provoquant des difficultés à différencier les saveurs et une tendance à consommer des aliments trop salés ou trop sucrés. En outre, une mauvaise santé bucco-dentaire, commune chez les personnes âgées, peut aggraver ces problèmes alimentaires.

Préserver la santé digestive en vieillissant

Il est à noter que le risque de développer un cancer du côlon ou des polypes intestinaux augmente après 50 ans. Cependant, il est possible de maintenir une bonne santé digestive malgré le vieillissement. Pour ce faire, une alimentation riche en fibres, une activité physique régulière et une bonne hydratation sont recommandées.