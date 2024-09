Étude : ce que vous mangez à 40 ans impacte votre santé à 70 ans

Selon une étude de Harvard, adopter une alimentation saine dès 40 ans favoriserait un vieillissement en meilleure santé. Comment pourriez-vous améliorer votre régime alimentaire pour optimiser votre santé à long terme ?

Adopter un régime alimentaire sain à 40 ans augmente les chances de vieillir en bonne santé.

Les aliments sains comprennent les fruits, les légumes, les céréales complètes, les graisses insaturées, les noix, les légumineuses et les produits laitiers faibles en gras.

Une consommation élevée de gras trans, de sodium, de viandes totales, de viandes rouges et transformées diminue les chances de vieillir en bonne santé.

Harvard met en lumière le lien entre alimentation et vieillissement en bonne santé

Une étude récente de la Harvard TH Chan School of Public Health a dévoilé une corrélation intéressante : notre alimentation à 40 ans pourrait déterminer notre état de santé à 70 ans.

L’alimentation, une clé importante pour vieillir en bonne santé

Les recherches de cette institution prestigieuse, menées par la postdoctorante Anne-Julie Tessier, ont mis en évidence le rôle crucial de l’alimentation dans notre bien-être à long terme. L’analyse, basée sur une étude longitudinale de plus de 100 000 personnes sur une durée de 30 ans, a révélé que ceux qui ont adopté un régime alimentaire sain à 40 ans avaient 43 à 84 % plus de chances d’être en bonne santé physique et mentale à 70 ans.

Qu’est-ce qu’un régime alimentaire sain selon Harvard ?

Les résultats de l’étude ont indiqué qu’une consommation plus élevée de fruits, de légumes, de céréales complètes, de graisses insaturées, de noix, de légumineuses et de produits laitiers faibles en gras était associée à de plus grandes chances de vieillir en bonne santé. À l’inverse, une consommation plus élevée de gras trans, de sodium, de viandes totales, de viandes rouges et transformées était associée à de plus faibles chances de vieillir en gardant une bonne santé.

«Notre étude fournit des preuves que les recommandations alimentaires doivent non seulement prendre en compte la prévention des maladies, mais aussi promouvoir un vieillissement en bonne santé en général comme objectif à long terme.», souligne le docteur Tessier.