Dînez à cette heure précise pour éviter de prendre du poids !

En suivant ce conseil, la qualité de votre sommeil s'améliorera également. Avez-vous déjà envisagé l'impact qu'un bon sommeil peut avoir sur votre quotidien ?

Près de la moitié des Français sont en surpoids et 8,5 millions souffrent d’obésité. Face à la cherté de l’alimentation saine, beaucoup se tournent vers des produits bon marché mais souvent moins propices à la santé et à la gestion du poids. L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation (Anses) offre une autre perspective : adapter l’heure de ses repas pour une meilleure gestion du poids.

La chrononutrition, qui adapte l’alimentation à notre horloge biologique, a été scrutée par l’Anses. Malgré un « manque d’études robustes » dans ce domaine, les données disponibles suggèrent un rapport entre un fort apport calorique le soir et une augmentation du risque d’obésité. Autrement dit, un dîner trop riche en calories contribue davantage à la prise de poids.

Les études montrent une prise alimentaire continue chez l’adulte de 6h à minuit environ, avec trois pics :

Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail

Il existe une « association » entre un dîner trop tardif ou trop proche du coucher et la prise de poids, l’obésité, ainsi qu’une augmentation des facteurs de risque cardiométaboliques.

La conséquence est claire : manger tard le soir peut entraîner une prise de poids. L’Anses recommande donc un dîner tôt en soirée, avec un intervalle d’au moins deux heures entre le repas et l’heure du coucher. Cette pratique favorise la gestion du poids, facilite la digestion et améliore la qualité du sommeil.

L’avis de la rédaction

La chrononutrition, bien que peu étudiée, semble être une piste prometteuse pour lutter contre l’obésité. En adaptant nos habitudes alimentaires à notre horloge biologique, nous pourrions non seulement améliorer notre gestion du poids, mais aussi notre sommeil et notre santé globale. Un changement qui, à première vue, ne demande qu’un peu de discipline et une nouvelle organisation de nos repas.