Six mauvaises habitudes à éviter après 17h pour perdre du poids

Pour contrôler votre poids, il est crucial de surveiller ce que vous mangez en soirée. Voici cinq recommandations pour vous aider à gérer les défis alimentaires que vous pourriez rencontrer après 17h. Quel conseil vous semble le plus réalisable?

Tl;dr La gestion du poids nécessite une attention particulière à l’alimentation en fin de journée.

Des repas équilibrés et un bon timing pour le dîner sont essentiels pour éviter la suralimentation.

Une bonne nuit de sommeil aide à contrôler les fringales et à maintenir un poids santé.

Éviter les grignotages devant la télévision et les boissons sucrées contribue à une meilleure gestion du poids.

La clé du contrôle de poids : une alimentation appropriée en fin de journée

La gestion du poids est un défi majeur pour beaucoup d’entre nous. Selon de récentes études américaines relayées par le magazine en ligne EatingWell, une attention particulière à l’alimentation en fin de journée est cruciale pour maintenir un poids santé. Voici cinq conseils à suivre pour une gestion optimale de votre alimentation après 17h.

Le bon équilibre alimentaire

Pour éviter de trop manger en fin de journée, Nicole Stefanow, nutritionniste, conseille de commencer par un petit-déjeuner et un déjeuner équilibrés et complets. “Lorsqu’on s’affame, nous sommes plus susceptibles de manger en trop grande quantité, avant même que notre corps ressente les signaux de la satiété”, explique-t-elle. Un repas équilibré doit comprendre des glucides, des protéines et des lipides.

Le bon moment pour dîner

Il est également essentiel de dîner au moins 3 heures avant de dormir. Une étude publiée dans le Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism a démontré que les personnes qui dînent tard ont un pic de glycémie supérieur et brûlent moins de graisses.

Le rôle du sommeil

Une bonne nuit de sommeil est également importante pour contrôler son poids. Des études ont démontré que le manque de sommeil entraîne une augmentation de l’appétit et une consommation plus importante de produits gras et caloriques.

Éviter les mauvaises habitudes

Malheureusement, certains comportements peuvent entraver vos efforts. Des grignotages compulsifs devant la télévision en fin de journée ou la consommation excessive de boissons sucrées ou alcoolisées peuvent entraîner une augmentation de la prise de poids.