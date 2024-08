Découvrez l’aliment qui booste votre matière grise, adieu la viande rouge !

Ce conseil est spécialement destiné à ceux qui luttent contre l'hypertension et les troubles cardiaques. Serait-ce la solution que vous cherchiez pour mieux gérer votre santé cardiaque ?

Tl;dr La matière grise, essentielle à nos capacités intellectuelles, diminue avec l’âge et certaines maladies.

Une étude a révélé un lien entre l’alimentation et la santé cérébrale, particulièrement pour les personnes atteintes de maladies cardiométaboliques.

Un régime anti-inflammatoire peut réduire le risque de démence et augmenter le volume de matière grise.

Privilégier les légumes, fruits, céréales complètes, poissons et légumineuses peut contribuer à une meilleure santé cérébrale.

La matière grise, un facteur clé de notre santé cérébrale

La matière grise, « centre de commande » du cerveau, joue un rôle primordial dans nos capacités intellectuelles globales. Elle est responsable de la gestion des informations et de nombreuses fonctions cognitives. Sa préservation est donc cruciale pour le bon fonctionnement mental et cognitif. Toutefois, elle a tendance à diminuer avec l’âge, notamment chez les personnes atteintes de maladies neurodégénératives comme Alzheimer ou Parkinson, ou encore de maladies cardiométaboliques comme le diabète de type 2, l’AVC et l’hypertension.

Une alimentation adaptée pour une meilleure santé cérébrale

Une récente étude menée à partir de l’UK Biobank, une importante base de données de recherche médicale, a révélé un lien significatif entre l’alimentation et la santé cérébrale. En effet, le régime alimentaire pourrait avoir un impact direct sur la préservation de la matière grise et par conséquent, sur nos capacités cognitives. L’étude a suivi plus de 84 000 personnes d’une moyenne d’âge de 60 ans pendant environ 12 ans, dont environ 17% présentaient au moins une maladie cardiométabolique, un facteur de risque de démence.

L’impact du régime anti-inflammatoire

Les résultats de l’étude ont montré que les personnes atteintes d’une maladie cardiométabolique et ayant une alimentation pro-inflammatoire (riche en aliments favorisant l’inflammation) présentaient un risque de démence deux fois plus élevé que ceux ayant une alimentation anti-inflammatoire. Autrement dit, le régime anti-inflammatoire pourrait réduire le risque de démence de 31% et retarder son apparition de 2 ans. En outre, les examens IRM ont révélé que ce type de régime était associé à un plus grand volume de matière grise.

Aliments à privilégier et à éviter

Le régime occidental, riche en viande rouge, produits laitiers gras, œufs, céréales raffinées et aliments transformés, est associé à des niveaux plus élevés de biomarqueurs inflammatoires. À l’inverse, une alimentation riche en légumes, fruits, céréales complètes, poissons et légumineuses est associée à des niveaux plus bas de ces biomarqueurs. Une étude américaine a même mis en évidence l’importance de la consommation de poisson grillé ou cuit au four pour augmenter la matière grise du cerveau.