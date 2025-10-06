Un cardiologue dévoile une cause inattendue de l’insuffisance cardiaque, hors tension et artères bouchées

Un cardiologue met en lumière une cause inattendue de l’insuffisance cardiaque, distincte de l’hypertension ou des artères obstruées. Cette découverte invite à repenser les facteurs de risque habituellement associés à cette maladie grave et fréquente.

Tl;dr L’ amylose cardiaque , cause méconnue d’insuffisance cardiaque.

, cause méconnue d’insuffisance cardiaque. Souvent confondue avec d’autres maladies du cœur.

Un diagnostic précoce améliore les chances de survie.

L’ombre d’une pathologie discrète

Sur le terrain de l’insuffisance cardiaque, un mal insidieux gagne du terrain, bien loin des traditionnels infarctus ou artères bouchées. À la lumière des révélations du cardiologue Dmitry Yaranov, une pathologie rare mais redoutable se dévoile : l’amylose cardiaque. « Ce n’est ni une artère bloquée, ni de l’hypertension, ni un infarctus », précise-t-il sur Instagram. Pourtant, chaque année, d’innombrables patients se retrouvent errant de consultations en diagnostics approximatifs, leurs symptômes banalisés sous le poids de l’âge ou d’un simple mal de dos. Pendant ce temps, leur cœur s’épuise silencieusement.

Amylose : mécanisme et formes principales

Mais de quoi s’agit-il exactement ? L’amyloïdose survient lorsque des protéines anormales, nommées amyloïdes, s’accumulent et se déposent dans les tissus – notamment le muscle cardiaque. Deux formes majeures affectent spécifiquement le cœur :

AL amyloïdose , liée à la production excessive de protéines par la moelle osseuse.

, liée à la production excessive de protéines par la moelle osseuse. ATTR amyloïdose, due à une protéine appelée transthyretine défaillante, pouvant être d’origine génétique ou liée au vieillissement.

À mesure que ces dépôts envahissent les organes, ils compromettent gravement leur fonctionnement.

Des symptômes trompeurs et souvent négligés

En réalité, l’amylose transforme progressivement le cœur en organe rigide. Les parois ne gagnent pas en puissance musculaire ; elles s’épaississent à cause de ces « déchets » protéiques qui gênent la contraction et la relaxation. D’où une palette de symptômes qui prêtent souvent à confusion :

Essoufflement à l’effort ou couché ,

, œdèmes des jambes ou du ventre ,

, fatigue persistante, troubles du rythme cardiaque, voire malaise ou prise rapide de poids par rétention d’eau.

Ces signes sont trop facilement attribués à une insuffisance cardiaque classique ou à une simple hypertension.

L’urgence du diagnostic précoce

Nombreux sont ceux qui ignorent jusqu’au nom même d’amylose cardiaque. Pourtant, cette maladie serait bien moins rare qu’on ne l’imagine : selon certains spécialistes, elle demeure surtout « rarement diagnostiquée ». Comme le souligne le docteur Dmitry Yaranov, « C’est la reconnaissance précoce qui change tout pour les patients : sans elle, les chances d’amélioration s’amenuisent rapidement. » Dès lors, face à toute insuffisance cardiaque inexpliquée chez une personne âgée ou devant des symptômes atypiques persistants, il devient capital que le corps médical songe à cette piste – car détecter tôt permet parfois de changer radicalement le pronostic.