Un composé du cannabis identifié pour la première fois dans une plante d’une autre espèce

Des chercheurs ont identifié la présence d’un composé du cannabis au sein d’une autre plante, distincte de la famille du chanvre. Cette découverte inattendue pourrait ouvrir de nouvelles perspectives dans la compréhension des substances naturelles et leurs applications potentielles.

Tl;dr Découverte du CBD dans une plante brésilienne courante.

Nouvelle source potentielle, sans THC ni contraintes légales.

Marché mondial du CBD en forte croissance prévue.

Une « mauvaise herbe » qui change la donne

Parfois, l’innovation surgit là où on l’attend le moins. C’est ainsi qu’une équipe de chercheurs brésiliens, menée par le biologiste moléculaire Rodrigo Moura Neto de l’Université Fédérale de Rio de Janeiro, a mis en lumière la présence du cannabidiol (CBD) au sein d’une plante largement répandue et souvent négligée au Brésil : la Trema micrantha blume. Considérée jusqu’alors comme une simple « mauvaise herbe », cette espèce pourrait bien devenir une source stratégique pour la production de CBD.

Le CBD hors du cannabis ?

Le point marquant de cette découverte réside dans l’absence totale de THC, le composé psychotrope du cannabis, dans cette plante sud-américaine. Comme le souligne Neto, « C’est une alternative légale à l’usage du cannabis ». Autrement dit, extraire le CBD depuis la Trema micrantha permettrait d’éviter les barrières réglementaires et juridiques qui freinent encore aujourd’hui l’exploitation médicale et commerciale du cannabis, interdit notamment au Brésil. De surcroît, la plante abonde sur l’ensemble du territoire national : une filière de production pourrait donc s’appuyer sur une ressource à la fois accessible et économique.

L’enjeu médical et scientifique

Si le CBD est connu pour ses effets prometteurs dans le traitement de maladies telles que l’épilepsie ou les douleurs chroniques, son efficacité réelle demeure en cours d’évaluation scientifique. Dans cette perspective, Neto, dont les travaux restent à publier, prévoit d’élargir ses recherches afin d’optimiser les techniques d’extraction et d’examiner son impact auprès des patients actuellement soignés par des dérivés médicaux du cannabis. Pour soutenir cette démarche ambitieuse, son équipe bénéficie désormais d’une subvention gouvernementale de 500 000 réals – soit environ 104 000 dollars américains –, ce qui devrait permettre de conduire des études approfondies durant au moins cinq ans.

Un marché en plein essor

Il convient de rappeler que la découverte intervient alors que le marché mondial du CBD connaît un essor fulgurant : selon Vantage Market Research, ce secteur pesait déjà près de cinq milliards de dollars en 2023 et pourrait dépasser les 47 milliards à horizon 2028. L’engouement autour des usages liés à la santé et au bien-être semble donc ne pas faiblir. Et si demain, le CBD venu du cœur des forêts brésiliennes bouleversait les règles du jeu ?