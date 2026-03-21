Une vaste analyse met en doute l’efficacité du cannabis médical contre les troubles mentaux

Une vaste analyse des études sur le cannabis médical révèle que les preuves de son efficacité pour soigner les troubles de santé mentale restent limitées. Les résultats soulignent l’absence de données solides confirmant un bénéfice thérapeutique significatif dans ce domaine.

Tl;dr Peu de preuves sur l’efficacité du cannabis médical.

Études existantes jugées limitées ou inadaptées.

Un besoin urgent de recherches plus approfondies.

Un engouement croissant, des preuves faibles

De plus en plus de patients atteints de troubles tels que l’anxiété, le PTSD ou encore la dépression se tournent vers le cannabis médical, faute de solutions pleinement efficaces parmi les traitements conventionnels. Pourtant, une vaste revue conduite par des chercheurs de l’University of Sydney jette un froid sur l’état actuel des connaissances : « Aucune preuve solide n’indique à ce jour que le cannabis thérapeutique soit efficace pour traiter les principaux troubles psychiatriques », peut-on résumer.

L’analyse la plus vaste jamais menée… mais des failles méthodologiques persistantes

Les auteurs ont épluché les données issues de 54 essais contrôlés randomisés, totalisant 2 477 participants, menés entre 1980 et 2025. Ce travail colossal constitue la plus grande synthèse du genre, même s’il révèle d’emblée ses propres limites : seulement huit études portaient sur les troubles psychotiques, six sur l’anxiété et trois sur le PTSD. Pour d’autres affections comme le TDAH, le trouble bipolaire ou la dépression, impossible d’en tirer quoi que ce soit d’exploitable ; aucune étude éligible n’était recensée pour cette dernière.

Limites structurelles et variabilité des protocoles

La plupart des essais inclus n’ont suivi les patients que quelques semaines à peine – parfois moins d’un mois. Les formulations testées variaient largement : certaines contenaient du THC, d’autres du CBD ou un mélange des deux. Cette hétérogénéité complique toute comparaison fiable et rend difficile l’évaluation rigoureuse de leur efficacité respective. Autre écueil : la nature psychoactive du THC rend complexe la mise en place de protocoles en double aveugle puisque les participants devinent souvent s’ils reçoivent un placebo ou non.

L’analyse souligne également que derrière un diagnostic tel que « anxiété » se cachent des réalités cliniques très diverses – généralisée chez certains, sociale chez d’autres –, rendant toute généralisation périlleuse.

Des attentes déçues et une recherche à intensifier

Alors que certains patients rapportent trouver un soulagement grâce au cannabis médical, la prudence domine chez nombre de scientifiques : non seulement les bénéfices restent hypothétiques, mais il existe aussi un risque non négligeable d’aggravation possible pour certains symptômes, notamment l’anxiété ou la psychose. Si cette revue ne ferme pas définitivement la porte aux cannabinoïdes comme option thérapeutique en santé mentale, elle insiste toutefois sur une priorité : mener « des essais contrôlés randomisés avec des cohortes plus larges et représentatives ».

En attendant mieux, on retiendra qu’à ce stade, le recours au cannabis médical dans les troubles psychiatriques demeure fondé davantage sur l’espoir que sur l’évidence scientifique – laissant ouverte une question essentielle : jusqu’où attendre avant de trancher ?