Un dentiste dévoile la quantité idéale de dentifrice à utiliser selon l’âge

La quantité de dentifrice à utiliser varie selon l’âge, rappellent les professionnels de santé bucco-dentaire. Un dentiste fait le point sur les recommandations adaptées à chaque étape de la vie pour préserver une bonne hygiène dentaire.

Tl;dr Un excès de dentifrice peut nuire aux enfants.

Pour les moins de 3 ans : quantité grain de riz.

Dès 3 ans : dose équivalente à un petit pois.

Des publicités trompeuses sur la quantité de dentifrice

Les images relayées par les spots publicitaires sont familières : un ruban parfait de dentifrice déposé avec soin sur toute la longueur des poils d’une brosse. Pourtant, cette représentation généreuse ne correspond en rien aux recommandations des spécialistes. Selon le Dr Miles Madison, parodontiste et expert en implants dentaires à Beverly Hills, il s’agit tout simplement d’un « mythe commercial ». L’usage d’autant de produit n’apporte aucun bénéfice, et au contraire, pose certains risques sanitaires, notamment chez les plus jeunes.

L’excès de fluor : un danger insoupçonné

La problématique centrale tient en quelques mots : une utilisation excessive de fluorure. Les récentes recherches menées par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) aux États-Unis le confirment. Elles pointent que près de 40 % des enfants âgés de 3 à 6 ans utiliseraient trop de dentifrice lors du brossage, exposant leur dentition à un risque accru de fluorose dentaire. Cette affection, provoquée par l’ingestion répétée et excessive de fluor pendant l’enfance, peut entraîner taches et altérations visibles sur les dents définitives.

En complément, une étude publiée en 2010 par l’American Dental Association a montré qu’avaler du dentifrice au fluor augmente la probabilité d’apparition d’une légère fluorose de l’émail. Or, ce phénomène demeure largement méconnu du grand public.

Brosser oui, mais avec modération !

Reste alors une question essentielle : quelle quantité adopter pour préserver sa santé bucco-dentaire ? Le Dr Madison insiste : pour les tout-petits – c’est-à-dire dès l’apparition des premières dents jusqu’à l’âge de trois ans ou jusqu’à ce que l’enfant sache recracher –, seule une portion équivalente à un grain de riz suffit. Pour les enfants dès trois ans et tous les adultes, une noisette ayant la taille d’un petit pois est amplement suffisante.

De façon concrète, voici ce qu’il convient de retenir :

Nourrissons et jeunes enfants : quantité minime (grain de riz).

quantité minime (grain de riz). Dès trois ans : dose équivalente à un petit pois.

dose équivalente à un petit pois. Adultes : utiliser un dentifrice contenant au moins 1 350 ppm de fluor.

L’essentiel n’est pas la quantité, mais la régularité

Balayer le ruban spectaculaire vanté dans les spots télévisés semble non seulement raisonnable, mais surtout bénéfique pour la santé des plus jeunes. Plus que la générosité du geste, c’est la fréquence du brossage et le choix d’un bon dentifrice qui feront la différence. Surtout, il vaut mieux garder en tête ce conseil simple : « moins c’est mieux lorsqu’il s’agit du dentifrice ». Une habitude facile à adopter… mais difficile à défaire tant le message publicitaire reste ancré dans nos réflexes matinaux.