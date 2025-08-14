Un étudiant en médecine prédit l’éradication de ces trois maladies invalidantes d’ici à 2030

Un étudiant en médecine avance que trois maladies particulièrement invalidantes pourraient disparaître d’ici à 2030. Cette perspective soulève des espoirs pour de nombreux patients et suscite l’attention du monde médical sur les avancées scientifiques en cours.

Des avancées médicales qui bousculent les certitudes

Les frontières de la médecine ne cessent de reculer. Aujourd’hui, certains scientifiques et médecins osent évoquer un horizon où des maladies jusqu’alors synonymes d’impuissance – le cancer, la cécité et la paralysie – pourraient être non seulement soignées, mais aussi éradiquées. L’un des défenseurs les plus enthousiastes de cette perspective n’est autre qu’un étudiant en médecine à Budapest, Chris Chrysanthou. Sur Instagram, ses déclarations suscitent l’intérêt et interrogent : selon lui, ces trois fléaux pourraient appartenir au passé dès 2030.

L’innovation scientifique en action

Ce scénario optimiste repose sur des progrès tangibles. Pour le cancer, l’ère de la chimiothérapie serait déjà dépassée. Désormais, les scientifiques misent sur des vaccins à ARNm personnalisés, capables d’apprendre au système immunitaire à reconnaître et éliminer les cellules tumorales spécifiques à chaque patient. D’autres approches – médicaments de nouvelle génération ou outils d’édition du génome – sont en phase avancée d’essais cliniques.

La lutte contre la cécité, quant à elle, bénéficie du recours aux cellules souches et à l’édition génétique. Quelques patients atteints de maladies rétiniennes ont même retrouvé la vue grâce à ces thérapies expérimentales. Un espoir supplémentaire repose sur le « prime editing », une technique prometteuse qui pourrait corriger certaines mutations héréditaires responsables de la perte totale de vision.

En ce qui concerne la paralysie, des avancées ont été démontrées récemment en Chine où deux personnes paralysées ont pu marcher grâce à une combinaison d’implants cérébraux et de stimulations médullaires ciblées. Ce dispositif permettrait au cerveau d’envoyer directement des signaux moteurs aux jambes, court-circuitant ainsi les lésions de la moelle épinière.

Scepticisme persistant et réalités contrastées

Néanmoins, cet enthousiasme ne fait pas l’unanimité. Si beaucoup saluent ces prouesses technologiques, d’autres restent dubitatifs. Parmi les réactions recueillies sur les réseaux sociaux, certains internautes s’interrogent sur la capacité réelle des industries pharmaceutiques à mettre fin à des maladies aussi lucratives. D’autres espèrent que ces innovations bénéficieront également aux troubles oculaires courants comme la myopie.

Reste que derrière cet élan optimiste se cache une réalité persistante : selon une étude publiée dans The Lancet, l’Inde figure aujourd’hui parmi les pays comptant le plus grand nombre de cas et de décès par cancer dans le monde ; un rappel brutal que le combat est loin d’être gagné pour tous.

L’horizon 2030 : promesse ou mirage ?

La question demeure : assisterons-nous réellement à l’éradication du cancer, de la cécité et de la paralysie dès 2030 ? Les promesses portées par les vaccins à ARNm, l’édition génétique ou encore les implants neurologiques témoignent indéniablement d’un rythme inédit dans l’histoire médicale moderne. Toutefois, si une révolution paraît possible, elle sera sans doute progressive plutôt qu’absolue – mais il devient difficile de nier que ce futur n’appartient peut-être plus tout à fait à la science-fiction.