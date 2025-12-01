Un ex-alcoolique alerte sur un signe révélateur que votre consommation n’est plus anodine

Un ancien alcoolique partage son expérience en mettant en lumière un indicateur préoccupant montrant que la consommation d’alcool a dépassé le simple cadre occasionnel, afin d’aider chacun à repérer les signes avant-coureurs d’une dépendance naissante.

Tl;dr Un blackout : signe d’une consommation problématique.

Aucun niveau d’alcool n’est réellement sans risque.

Des solutions existent pour réduire sa consommation.

L’alerte d’un ancien alcoolique : le blackout, ce signal qui ne trompe pas

À quel moment la frontière entre « casual drinking » et dépendance à l’alcool devient-elle ténue ? Pour Corey Warren, ancien alcoolique désormais engagé dans la prévention, la réponse est claire. Selon lui, vivre un seul épisode de blackout — cette perte totale de souvenirs liée à une soirée trop arrosée — révèle déjà une relation préoccupante avec l’alcool. Dans une vidéo diffusée sur Instagram, il partage une mise en garde : « Si vous avez déjà connu un blackout, votre rapport à l’alcool va bien au-delà du simple plaisir occasionnel ». Une expérience qu’il pensait anodine, jusqu’à comprendre que ce n’était ni « normal », ni « amusant », mais le signe alarmant que son corps dépassait ses propres limites.

Noir total : comprendre les blackouts liés à l’alcool

La science vient appuyer le témoignage de Corey Warren. Les épisodes de blackout — où l’on reste fonctionnel en apparence tout en oubliant totalement ce qui s’est passé — traduisent souvent un trouble avéré de l’usage d’alcool. Selon une étude publiée dans le *Journal of Forensic Science*, le risque grimpe en flèche dès que l’alcoolémie atteint 0,22 % : près d’une personne sur deux vivrait alors un blackout. D’autres travaux pointent aussi le rôle des différences individuelles. Ce phénomène n’épargne pas la santé mentale et peut provoquer des modifications cérébrales durables.

Surconsommation : reconnaître les signaux d’alerte

Un verre de trop peut parfois suffire à basculer. Les experts du National Institute of Alcohol Abuse and Alcoholism recensent plusieurs signes révélateurs d’un surdosage ou « overdose alcoolique », parmi lesquels :

Malaise mental ou confusion

Difficulté à rester conscient ou perte de connaissance

Vomissements, convulsions, respiration ralentie ou irrégulière

Pâleur ou température corporelle anormalement basse

Dès l’apparition de ces symptômes, chaque minute compte.

L’absence de seuil « sûr » et des pistes pour agir

Une idée reçue persiste : il existerait un niveau d’alcool sans danger. Pourtant, comme le rappelle fermement l’OMS, « le risque pour la santé commence dès la première goutte ». Même les consommations modérées exposent à des dangers réels — y compris celui d’être confronté à un blackout inattendu. Pour celles et ceux désireux de changer leurs habitudes, quelques stratégies pratiques existent : établir des objectifs précis (par exemple avec l’application NHS Drink Free Days), choisir des boissons moins fortes, revoir ses sorties entre amis sans alcool ou encore fixer un budget strict dédié aux boissons. Si la démarche peut sembler ardue, chaque effort s’avère bénéfique pour la santé physique et psychique.