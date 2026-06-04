Cette méthode miracle contre la gueule de bois tient-elle vraiment ses promesses ?

Un nouveau remède, présenté comme une solution simple pour effacer les lendemains difficiles, suscite l’intérêt. Cette promesse attire l’attention des amateurs de soirées, mais son efficacité réelle reste à vérifier selon les premiers retours.

Tl;dr Le « zebra striping » ralentit la consommation d’alcool.

Hydratation seule ne prévient pas la gueule de bois.

Méthode efficace seulement si elle réduit la quantité totale bue.

Une nouvelle tendance pour mieux maîtriser sa consommation

Au fil des soirées, il n’est pas rare de voir les verres se succéder à une cadence effrénée. Entre un service rapide et l’envie de suivre le rythme du groupe, l’idée de « prendre son temps » s’évapore souvent dès le second ou troisième verre. Le lendemain matin, la réalité de la gueule de bois rattrape ceux qui n’ont pas su garder le contrôle.

Récemment, une pratique baptisée « zebra striping » a émergé dans certains cercles festifs, notamment au Royaume-Uni. Cette stratégie consiste tout simplement à alterner boissons alcoolisées et non-alcoolisées : un verre de vin ou une pinte de bière, suivi d’une eau ou d’un soda avant de reprendre l’alcool. Selon des données récentes, près de 34% des adultes britanniques auraient déjà testé cette approche en 2025.

Des bénéfices concrets… mais des limites évidentes

La logique du « zebra striping » repose sur un principe physiologique : notre organisme élimine l’alcool à un rythme stable — environ une unité par heure (équivalent d’un petit verre de vin). En ralentissant l’ingestion grâce à l’alternance avec des boissons sans alcool, cette méthode limite le pic d’alcoolémie et réduit généralement la quantité totale consommée.

Ce schéma présente plusieurs atouts :

Diminution du risque d’intoxication aiguë et d’accidents associés ;

Baisse potentielle des troubles cognitifs liés à une consommation excessive ;

Réduction possible de la pression sociale à boire en gardant constamment un verre en main.

Mais attention : si ce rythme permet effectivement de « lever le pied », il ne constitue aucunement un remède miracle contre les lendemains difficiles. La plupart des recherches convergent pour dire qu’il n’existe pas réellement de cure efficace pour la gueule de bois.

L’hydratation : utile, mais pas suffisante

Parmi les arguments souvent mis en avant figure celui de l’hydratation. Boire de l’eau ou des sodas permettrait-il vraiment d’éviter les effets secondaires ? Pas si simple. Certes, l’alcool favorise la déshydratation et un déséquilibre électrolytique — aggravant certains symptômes comme la soif ou les maux de tête. Mais corriger ce seul facteur n’efface pas tous les mécanismes complexes qui conduisent à une gueule de bois (toxines comme l’acétaldéhyde, inflammation, perturbation du sommeil…).

D’ailleurs, même parfaitement hydraté, le risque et l’intensité du malaise dépendent avant tout du volume total d’alcool ingéré ainsi que du taux sanguin atteint pendant la soirée.

Zebra striping : utile si bien appliqué

En résumé — et c’est là que réside toute la nuance —, le « zebra striping » peut apporter un vrai coup de pouce… sous réserve qu’il aide réellement à réduire sa consommation globale. Sinon, allonger sa soirée ou opter pour des boissons plus fortes annulerait ses bénéfices potentiels. Et puis, soyons honnêtes : plus on avance dans la nuit, moins il est facile de respecter ces bonnes résolutions.

Dans tous les cas, selon les experts interrogés (« Cathy Montgomery, professeure à Liverpool John Moores University, et Abi Rose, enseignante-chercheuse au sein du même établissement), éviter totalement la gueule de bois passe avant tout par une modération réelle… voire une abstinence ponctuelle.