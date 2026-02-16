Une astuce efficace et accessible pour réduire facilement sa consommation d’alcool

Une méthode simple et efficace pour réduire sa consommation d’alcool a été identifiée par des chercheurs. Cette approche, testée auprès de volontaires, s’est révélée capable d’aider à limiter durablement la prise d’alcool selon les résultats publiés.

Tl;dr Associer cancer et comptage des verres réduit la consommation.

L’étude a impliqué près de 8 000 personnes en Australie.

Autres méthodes moins efficaces selon les résultats obtenus.

Un duo gagnant : sensibilisation et action concrète

Souligner le lien entre la consommation d’alcool et le risque accru de cancer, tout en proposant une démarche simple comme compter ses verres, permettrait de réellement diminuer la quantité d’alcool ingérée. C’est ce que révèle une étude d’envergure menée par des chercheurs australiens, dont les résultats viennent éclairer une question de santé publique pressante. À travers l’essai, un spot télévisé associant alcool et cancer, doublé d’un conseil pratique – tenir le compte de chaque verre – a particulièrement marqué les esprits.

Méthodologie : près de 8 000 volontaires analysés

L’étude, publiée dans la revue Addictive Behaviors, s’appuie sur un panel impressionnant : initialement, près de 8 000 participants, recrutés pour représenter fidèlement la population australienne consommatrice d’alcool. Chacun a été exposé à différents messages ou publicités portant sur la consommation d’alcool, puis suivi durant six semaines via trois vagues successives de questionnaires.

Quels messages ont vraiment un impact ?

Les approches testées étaient variées. Si certaines encourageaient à fixer une limite précise avant de sortir boire, seule une combinaison s’est révélée franchement efficace face au groupe témoin :

un message insistant sur le risque de cancer lié à l’alcool

l’incitation concrète à compter ses verres au fil de la soirée

C’est bien cette stratégie qui a permis une baisse significative et mesurable de la consommation chez les participants concernés – là où d’autres tentatives n’ont eu qu’un effet limité, voire nul.

Vers un nouveau cap pour les campagnes de prévention ?

« Nombreux sont ceux qui ignorent encore qu’il s’agit d’un cancérogène avéré » », confie ainsi l’économiste et psychologue Simone Pettigrew du The George Institute for Global Health. Selon elle, il ne suffit pas d’informer sur les dangers ; il faut également offrir des outils concrets pour agir. Les chiffres donnent matière à réflexion : jusqu’à 7 % des décès prématurés mondiaux seraient liés à l’alcool, rappelle l’Organisation mondiale de la Santé.

Il reste cependant à vérifier si cette méthode innovante fonctionnerait hors du contexte australien. Une certitude subsiste : dans un paysage où les ressources allouées aux campagnes anti-alcool demeurent limitées, cibler le message semble plus crucial que jamais pour espérer infléchir durablement nos comportements face à l’alcool.