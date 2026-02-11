Un édulcorant courant pourrait fragiliser la barrière cérébrale et augmenter le risque d’AVC

Des chercheurs alertent sur les effets potentiellement nocifs d’un édulcorant couramment utilisé, qui pourrait fragiliser la barrière protectrice du cerveau. Cette détérioration augmenterait le risque d’AVC, selon de récentes études scientifiques.

Tl;dr L’érythritol pourrait fragiliser la barrière sang-cerveau.

Des risques accrus d’AVC et de maladies cardiaques observés.

Des études humaines restent nécessaires pour confirmer l’alerte.

L’érythritol : un substitut sous surveillance

Depuis plusieurs années, l’érythritol s’est discrètement imposé dans notre quotidien. Présent dans une multitude de produits allant des barres protéinées aux boissons énergisantes, ce sucre-alcool, fréquemment présenté comme naturel, était jusque-là perçu comme une alternative sûre au sucre traditionnel. Pourtant, des travaux récents menés par l’University of Colorado sèment le doute sur son innocuité.

Menace sur la barrière protectrice du cerveau ?

En laboratoire, les chercheurs ont exposé des cellules de la barrière hémato-encéphalique — ce « rempart » qui protège notre cerveau des substances nocives — à des concentrations d’érythritol comparables à celles retrouvées après la consommation d’une boisson sucrée à cet édulcorant. Ils ont alors constaté une série de réactions inquiétantes : production excessive de radicaux libres, diminution des défenses antioxydantes et, surtout, dommages cellulaires parfois irréversibles. Ce mécanisme d’oxydation cellulaire altère le bon fonctionnement de cette barrière et rendrait le cerveau plus vulnérable aux caillots sanguins, principaux responsables des accidents vasculaires cérébraux (AVC).

Déséquilibre vasculaire et risques cardiovasculaires croissants

Autre effet préoccupant : l’érythritol perturberait la régulation du flux sanguin cérébral. Normalement, nos vaisseaux s’ajustent en permanence grâce à deux molécules essentielles : le monoxyde d’azote, qui les dilate, et l’endothéline-1, qui les contracte. Mais l’étude révèle que ce substitut sucré réduit la production du premier tout en favorisant le second — un déséquilibre susceptible d’entraîner une constriction dangereuse des vaisseaux et de priver le cerveau d’oxygène.

La liste des effets potentiels ne s’arrête pas là. Les chercheurs pointent également que l’érythritol semble inhiber le système naturel de dissolution des caillots sanguins ; un frein qui pourrait accentuer le risque d’obstruction et donc d’AVC.

Voici ce que ces recherches soulignent particulièrement :

Lien probable entre forte consommation d’érythritol et augmentation du risque cardiaque.

Biais possible lié au modèle expérimental (tests sur cellules isolées).

Nécessité de vérifications via des dispositifs « vaisseau sur puce » plus avancés.

Sous-estimé par les instances sanitaires ?

Tandis que les autorités comme l’EFSA ou la FDA continuent de classer l’érythritol parmi les ingrédients sûrs, les données récentes viennent étoffer un faisceau déjà préoccupant. En témoigne une grande étude qui rapporte chez les sujets avec les taux sanguins d’érythritol les plus élevés un risque doublé d’évènement cardiaque majeur.

Finalement, si l’utilisation massive de cet édulcorant répond à la demande croissante en aliments « sans sucre » ou « keto », il n’en reste pas moins que ses conséquences sur la santé méritent davantage de recul scientifique. Et face à cette zone grise, une question s’impose : faut-il encore faire confiance aveuglément à tous les succédanés du sucre ? La prudence s’impose alors même que se dessine un débat bien plus large sur notre rapport aux additifs alimentaires.