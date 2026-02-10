Une procédure expérimentale contre l’apnée du sommeil affiche un taux de réussite de 93 %

Une procédure expérimentale destinée à traiter l’apnée du sommeil affiche un taux de réussite de 93 %, selon les premiers résultats communiqués. Ce chiffre met en lumière un potentiel important pour améliorer la prise en charge de ce trouble fréquent.

Tl;dr Nouvel implant HNS testé pour l’apnée du sommeil.

Procédure moins invasive, 93 % de succès.

Vers un traitement plus accessible et personnalisé.

Un espoir renouvelé face à l’apnée obstructive du sommeil

L’apnée obstructive du sommeil demeure une affection qui bouleverse chaque nuit la vie de millions de personnes à travers le monde. Ce trouble respiratoire, caractérisé par un blocage répété des voies aériennes, peut entraîner non seulement une fatigue chronique mais aussi un risque accru de maladies cardiovasculaires et de démence. Face aux limites des traitements existants, une équipe de chercheurs de l’Université Flinders, en Australie, propose aujourd’hui une piste prometteuse.

Une innovation chirurgicale moins invasive

Jusqu’ici, la stimulation du nerf hypoglosse (HNS) représentait déjà une alternative intéressante pour les patients intolérants au dispositif de pression positive continue (CPAP). Le principe ? Envoyer des impulsions électriques au nerf contrôlant la langue afin d’éviter l’obstruction des voies respiratoires pendant le sommeil. Toutefois, la méthode classique impliquait une opération lourde et un implant relativement volumineux, peu adapté à tous les profils.

La nouveauté développée par l’équipe australienne réside dans une électrode miniaturisée, insérée lors d’une intervention d’à peine 90 minutes sous contrôle échographique — bien moins contraignante qu’une chirurgie hospitalière traditionnelle. D’après le Dr Simon Carney, ORL à Flinders University, cette technique « a permis d’ouvrir les voies respiratoires chez des patients auparavant considérés comme non-éligibles à la HNS ».

Efficacité démontrée et perspectives encourageantes

Lors des premiers essais réalisés en laboratoire sur quatorze volontaires souffrant d’apnée obstructive du sommeil (OSA), l’ouverture des voies aériennes a été obtenue chez treize participants – soit un taux de réussite remarquable de 93 %. Parfois même lorsque la respiration était totalement interrompue. Cette solution pourrait ainsi changer la donne pour :

Les personnes ne supportant pas le masque CPAP ;

Ceux qui craignent les interventions invasives ;

Les cas complexes jusque-là sans solution efficace.

L’avenir du traitement : accessibilité et personnalisation

Selon le physiologiste Amal Osman, principal auteur de l’étude, « cette méthode pourrait réduire le temps de récupération et les coûts tout en augmentant le taux de succès chez les patients réfractaires aux traitements conventionnels ». L’objectif affiché reste clair : offrir davantage d’options thérapeutiques adaptées et améliorer significativement le confort des patients.

Certes, ces résultats n’en sont qu’à leurs débuts et demandent validation sur un échantillon élargi dans des conditions plus proches du quotidien. Mais selon le professeur Danny Eckert, « avec innovation et bons outils, traiter l’apnée du sommeil pourra devenir plus accessible, personnalisé et efficace que jamais ». Les prochains développements envisagent même l’intégration avec des technologies portables ou le ciblage d’autres muscles impliqués dans la respiration nocturne.

L’espoir est donc permis pour tous ceux qui attendent enfin un traitement sur mesure contre ce fléau silencieux.