Aérer régulièrement son logement : un geste simple aux multiples bienfaits selon un spécialiste

Aérer régulièrement son logement contribue à évacuer les polluants intérieurs et l’humidité, selon un spécialiste. Cette pratique simple favoriserait ainsi un environnement domestique plus sain et réduirait certains risques pour la santé.

Tl;dr L’aération rapide réduit virus et polluants intérieurs.

Pollution extérieure : attention aux pics et zones urbaines.

Choisir le bon moment optimise santé et confort.

Quand « faire roter sa maison » devient viral

La tendance du moment sur les réseaux sociaux, baptisée « house burping », consiste à ouvrir grand toutes les fenêtres pour évacuer l’air vicié de son logement. Ce phénomène, qui prête à sourire par son nom, soulève néanmoins une question sérieuse : aérer ainsi rend-il vraiment la maison plus saine ou échange-t-on simplement les germes de l’intérieur contre la pollution atmosphérique urbaine ?

Une tradition germanique devenue pratique recommandée

Si cette pratique paraît nouvelle ailleurs, elle relève du quotidien en Allemagne. Là-bas, le « Lüften », ou même le « Stoßlüften » (« ventilation-choc »), consiste à ouvrir en grand les fenêtres quelques minutes, y compris en plein hiver. Les contrats de location évoquent parfois cette habitude, notamment pour prévenir l’apparition de moisissures. L’objectif ? Renouveler rapidement un air intérieur saturé d’humidité issue des douches, de particules de cuisson ou de substances volatiles libérées par produits ménagers et meubles. Des recherches récentes rappellent que ces polluants, s’ils s’accumulent dans des logements bien isolés, nuisent à la santé sur le long terme.

Aérer oui… mais pas n’importe quand ni n’importe où

Mais attention : l’air extérieur n’est pas toujours synonyme de pureté. En zone urbaine dense, ouvrir ses fenêtres lors des heures de pointe expose l’intérieur à des flux massifs de particules fines (comme le PM2.5) et d’oxydes d’azote émis par la circulation routière. Une étude menée dans des écoles proches de grands axes montre que la concentration de polluants à l’intérieur grimpe nettement lors des ouvertures aux mauvais moments.

Les experts recommandent donc quelques gestes simples :

Aérer brièvement et intensément plutôt que toute la journée.

Privilégier les moments creux (fin de matinée, nuit).

Cibler les façades éloignées des routes principales ou proches d’espaces verts.

Les bénéfices sont réels : baisse du risque infectieux (la pandémie a mis en lumière l’importance d’une bonne ventilation face au virus), meilleure concentration, humeur plus stable – sans compter la santé des animaux domestiques, eux aussi, sensibles à une mauvaise qualité d’air.

Un équilibre entre confort thermique et santé publique

La méthode allemande offre un compromis : une aération rapide ne refroidit pas massivement les murs ni les meubles, limitant ainsi la perte énergétique tout en renouvelant efficacement l’air. À long terme, ce geste simple peut éviter d’importantes dépenses médicales liées aux maladies respiratoires chroniques provoquées par un air intérieur trop chargé.

Même si le phénomène du « house burping » amuse par son nom, il rappelle qu’ouvrir ses fenêtres intelligemment – quelques minutes au bon moment – peut améliorer la santé de tous les occupants du foyer. Un petit effort pour vos poumons… et ceux de vos compagnons à quatre pattes !