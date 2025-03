Lien entre un édulcorant artificiel courant et maladies cardiaques : une menace dans nos boissons sucrées

Un édulcorant artificiel couramment dissimulé dans vos boissons gazeuses et sorbets est directement associé à un risque accru de maladies cardiaques.

Tl;dr Une étude de 2023 met en évidence les effets de l’édulcorant artificiel, l’érythritol, sur la santé cardiaque.

L’érythritol est présent naturellement dans les fruits, mais en très faible concentration. Sa consommation excessive pourrait augmenter le risque de thrombose.

Les édulcorants naturels, tels que le miel, la stévia et le sirop d’érable, sont de meilleures alternatives, mais leur consommation doit rester modérée.

Édulcorants artificiels : un danger pour le cœur ?

Un intérêt grandissant pour les édulcorants artificiels est observé depuis quelques années, en raison de l’impact néfaste du sucre sur la santé. Cependant, il est crucial de connaître les effets à long terme de ces substituts de sucre. Une étude récente, publiée en 2023, a mis en lumière les effets de l’érythritol, un édulcorant artificiel, sur la santé cardiaque.

L’érythritol, un risque pour le système cardiovasculaire

L’érythritol, naturellement présent dans les fruits, est généralement ajouté aux « aliments transformés, à des niveaux 1000 fois supérieurs à ceux endogènes », selon les chercheurs. Ils ont découvert que des niveaux élevés d’érythritol peuvent augmenter le risque de thrombose. Ils ont également constaté que, suite à la consommation d’un aliment contenant des niveaux typiques d’érythritol, cet édulcorant reste élevé pendant plusieurs jours dans le plasma. Les sujets à risque de futures maladies cardiovasculaires sont ceux pour qui les édulcorants artificiels sont souvent commercialisés avertissent les chercheurs.

Les édulcorants naturels, une alternative plus saine

Face à cette situation, les édulcorants naturels gagnent en popularité en tant qu’alternatives plus saines. Le miel, la stévia, le sucre de coco, le jaggery et le sirop d’érable sont parmi les plus courants. Contrairement aux édulcorants artificiels, ces options naturelles contiennent souvent des antioxydants, des minéraux et d’autres composés bénéfiques.

Par exemple, le miel est riche en antioxydants et possède des propriétés antibactériennes. La stévia, extraite de la plante Stevia rebaudiana, ne contient pas de calories et n’augmente pas la glycémie, ce qui la rend adaptée aux diabétiques. Le jaggery et le sucre de coco contiennent des minéraux comme le fer, le potassium et le magnésium. Le sirop d’érable, un autre édulcorant naturel, est riche en antioxydants et a un indice glycémique inférieur à celui du sucre blanc.

Une consommation équilibrée reste essentielle

Cependant, même si les édulcorants naturels sont de meilleures alternatives, leur consommation doit être modérée. Une consommation excessive de tout édulcorant, qu’il soit naturel ou non, peut contribuer à des problèmes métaboliques, à une prise de poids et à des problèmes dentaires. Choisir des édulcorants non transformés et riches en nutriments peut être un pas vers une meilleure santé, mais une consommation équilibrée reste la clé.