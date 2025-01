Les effets insoupçonnés de la consommation de sodas allégés

Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail

Malgré sa popularité, la Diet Coke n’est pas aussi saine qu’elle ne le prétend. Il est essentiel de prendre conscience des effets secondaires potentiels de sa consommation et de privilégier une alimentation équilibrée pour préserver sa santé.

La Diet Coke , bien que sans sucre et dépourvue de calories, contient de l’aspartame, un édulcorant artificiel potentiellement cancérigène pour l’homme. Il est essentiel de prendre conscience de ses effets néfastes potentiels. Des effets secondaires peu connus sont associés à la consommation de sodas diététiques.

