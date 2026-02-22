Un expert dévoile les chaussures idéales à porter pour optimiser ses séances de musculation

Un spécialiste met en lumière les chaussures les plus adaptées à la pratique de la musculation, expliquant en quoi le choix du bon modèle peut influencer la stabilité, la sécurité et la performance lors des exercices de soulevé de poids.

L’importance du choix de chaussures en musculation

Dans l’univers de la musculation, le débat sur les chaussures adaptées à la pratique revient sans cesse. On entend souvent que les baskets de running ne seraient pas idéales pour soulever des poids, certains allant même jusqu’à affirmer qu’elles augmenteraient les risques de blessure. Qu’en disent réellement les chercheurs ? Et surtout, quelles sont les alternatives pour optimiser stabilité et sécurité lors des exercices ?

Ce que font vos pieds quand vous soulevez des charges

Peu de pratiquants accordent une attention particulière au rôle de leurs pieds lorsqu’ils s’adonnent à la salle. Pourtant, ces derniers jouent un rôle clé : ils servent d’ancrage, participent à l’équilibre et permettent de transmettre efficacement la force vers le sol. C’est particulièrement vrai lors des exercices polyarticulaires comme le squat ou le soulevé de terre, où une base stable peut faire toute la différence. De nombreux spécialistes avancent qu’une stabilité accrue du pied favorise non seulement la sécurité, mais aussi la performance.

Baskets classiques, chaussures minimalistes ou modèles spécialisés ?

Alors, pourquoi tant de réserves autour des chaussures de course ? Leur conception est pensée pour amortir les chocs et accompagner le déroulé du pied — semelle épaisse et forme incurvée à l’appui. Or, en musculation, cette absorption du sol peut nuire à la sensation de stabilité et diminuer l’efficacité du mouvement. Plusieurs études se sont penchées sur ce point : porter des baskets de running lors d’un squat modifie sensiblement l’angle des articulations sans toutefois prouver un lien direct avec des blessures.

Quelles sont alors les autres options ? Trois grandes familles se distinguent parmi les habitués :

Chaussures minimalistes : proches du pied nu, elles offrent un contact direct avec le sol.

proches du pied nu, elles offrent un contact direct avec le sol. Baskets plates : types Vans ou Converse, stables mais peu protectrices.

types Vans ou Converse, stables mais peu protectrices. Chaussures d’haltérophilie : talon relevé et semelle rigide pour une stabilité maximale lors des squats profonds.

Des recherches récentes montrent que les chaussures spécialisées facilitent une meilleure posture lors des squats (torse plus droit et travail musculaire accru), tandis que les modèles plats pourraient être légèrement avantageux pour le soulevé de terre.

Ajuster son choix selon ses objectifs

Faut-il bannir les runners ? Pas forcément. L’essentiel réside dans vos objectifs personnels : si la compétition ou la recherche du maximum absolu vous motive, privilégiez des modèles spécifiques à votre discipline. Pour un entraînement classique ou un loisir sans enjeu particulier, le confort doit primer. Comme le résume sobrement Hunter Bennett, spécialiste en sciences du sport à l’Adelaide University, « Portez ce qui vous met à l’aise… et continuez à soulever ! »