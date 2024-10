Pourquoi la chaussure de course diffère-t-elle de celle de marche ? Et pourquoi c’est important

Découvrez comment une chaussure de course se distingue d'une chaussure de marche et pourquoi cette différence est essentielle pour votre confort et performance.

Tl;dr Les chaussures de course et de marche ont des fonctions différentes.

Choisir la chaussure appropriée peut prévenir les blessures et améliorer les performances.

Les chaussures de course absorbent les chocs, tandis que les chaussures de marche assurent un mouvement équilibré.

Choisir la bonne chaussure : une question de sport

On ne porterait pas un gant de baseball pour jouer au basket, n’est-ce pas ? Il en va de même pour les chaussures de course et de marche. Bien qu’elles puissent sembler similaires, elles sont conçues pour des usages complètement différents. Laissez-moi vous expliquer pourquoi le choix des chaussures est plus important que vous ne le pensez.

Amortissement : Contrôle de l’impact versus confort

Les chaussures de course sont conçues pour absorber les chocs lorsque vous courez à pleine vitesse. Elles disposent d’un rembourrage supplémentaire dans la semelle intermédiaire pour minimiser l’impact des forces sur les articulations et les muscles. A chaque atterrissage lors de la course, une mini onde de choc se produit, les chaussures de course dissipent cette énergie. « C’est comme courir sur un nuage ».

Les chaussures de marche, quant à elles, sont conçues pour des mouvements à longue distance avec un soutien bas. La marche ayant un impact moindre, ces chaussures n’ont pas besoin d’autant d’absorption des chocs. Il s’agit avant tout d’un mouvement équilibré et doux tout au long d’une marche régulière.

Flexibilité : Flux libre versus propulsion

Les chaussures de course sont conçues avec une base plus rigide qui aide à propulser le coureur vers l’avant lors de chaque mouvement de jambe. Elles sont un peu plus rigides pour favoriser l’activité vers l’avant associée à la course, surtout au niveau des orteils.

Les chaussures de marche dépendent largement de la fourniture d’une base flexible. Lors de la marche, le pied se déplace en roulant du talon vers les orteils. Les chaussures de marche sont conçues pour maintenir ce mouvement de roulement en pliant. Cette flexibilité supplémentaire permet de marcher plus facilement et plus confortablement, même sur de longues périodes.

La chute talon-pointe : Vitesse versus équilibre

Les chaussures de course ont généralement une élévation du talon d’environ 10 mm, surtout pour les athlètes dont la différence de chute entre le talon et les orteils est supérieure à 12 mm. Cela a pour effet de provoquer une distorsion vers l’avant du corps, facilitant la course avec moins d’énergie dépensée. Cela aide également à maintenir une forme de course efficace, car le design encourage un atterrissage du corps sur le milieu ou l’avant du pied.

Les chaussures de marche, contrairement aux autres chaussures de sport, ont une structure de chute plus basse pour aider à garder le pied plus à plat, ce qui facilite également le mouvement du talon aux orteils. Cela aide également à améliorer l’équilibre, permettant de marcher confortablement et sans tension sur les jambes inférieures.

Pourquoi cela est-il important ?

Si l’on ne choisit pas les bonnes chaussures, on risque non seulement l’inconfort, mais aussi des blessures. Les chaussures de course servent à soutenir la vitesse, l’impact et les chocs lors de la course, permettant de courir plus longtemps avec un risque de blessure réduit. Les chaussures de marche, en revanche, sont conçues pour un mouvement plus contrôlé et prolongé. Le choix de vos chaussures peut grandement influencer votre niveau d’activité. Ainsi, que vous fassiez de la distance ou que vous vous promeniez simplement dans le parc, n’oubliez pas qu’il y a une raison pour laquelle chaque chaussure a sa place et son moment. Vos pieds vous en seront reconnaissants !