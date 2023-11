Épine calcanéenne : Découvrez cette croissance douloureuse au pied

L'épine calcanéenne, aussi connue sous le nom d'épine de Lenoir, est une croissance osseuse douloureuse qui se développe au niveau du talon. Connaissez-vous les causes de cette affection ?

Tl;dr L’épine calcanéenne est une excroissance osseuse douloureuse au niveau du talon.

Elle est causée par l’inflammation de l’aponévrose plantaire, souvent dû à une sollicitation excessive.

Les personnes pratiquant un sport intensif, en surpoids ou portant des chaussures inadaptées sont plus à risque.

Le traitement repose sur des médicaments, la kinésithérapie et le port de semelles orthopédiques.

L’épine calcanéenne : Un mal à ne pas prendre à la légère

Connue sous le nom d’épine de Lenoir, l’épine calcanéenne est une excroissance osseuse au niveau du talon, qui provoque une douleur aiguë. Ce trouble médical, qui affecte de nombreuses personnes, est la conséquence d’une inflammation de l’aponévrose plantaire. Cette dernière est une large bande de tissu fibreux qui s’étend du talon à la base des orteils, soutenant la voûte plantaire.

Les symptômes et la détection

La douleur engendrée par l’épine calcanéenne est vive et soudaine, et peut parfois s’étendre sur tout le pied. Elle est si intense que le patient peut éprouver des difficultés à marcher normalement ou à rester debout, en particulier le matin, juste après le lever. Si vous présentez ces symptômes, cette excroissance est détectable par des examens d’imagerie tels que la radiographie.

Traitement et prévention

Le traitement de cette affection repose sur l’administration de médicaments antalgiques et anti-inflammatoires, des séances de kinésithérapie, et le port de semelles orthopédiques sur mesure. Il est à noter que la formation de cette excroissance osseuse est souvent due à une sollicitation excessive du talon et des tendons.

Les personnes qui pratiquent un sport intensif, qui travaillent en position debout de manière prolongée, qui portent des chaussures inadaptées, des talons hauts, ou des semelles trop fines sont particulièrement à risque. Le surpoids et l’obésité peuvent également favoriser l’apparition d’une épine calcanéenne.