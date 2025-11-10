Un gel innovant pourrait bientôt permettre aux dentistes de régénérer l’émail dentaire

Des chercheurs ont mis au point un gel capable de stimuler la régénération de l’émail dentaire. Cette avancée prometteuse pourrait permettre aux dentistes de réparer plus facilement les dents abîmées, offrant une alternative innovante aux traitements actuels.

Tl;dr Un gel innovant répare l’ émail dentaire abîmé.

abîmé. Résultats prometteurs, proche de l’ émail naturel .

. Nécessite encore des tests chez l’humain.

Vers une révolution pour la santé bucco-dentaire ?

Oublier la crainte des rendez-vous chez le dentiste pourrait bien devenir réalité, grâce à un nouveau gel capable de réparer et remplacer l’émail dentaire endommagé. Menée par une équipe internationale dirigée par des chercheurs de l’Université de Nottingham, cette avancée pourrait transformer la manière dont on lutte contre la carie dentaire, un fléau qui touche des millions de personnes chaque année.

Une technologie qui imite le vivant

L’enjeu n’est pas mince. Contrairement à d’autres tissus du corps humain, nous sommes incapables de régénérer naturellement notre émail dès qu’il se dégrade. Or, ce gel novateur s’inspire du processus biologique original : dans la bouche, l’émail se forme à partir d’un échafaudage fait de protéines spécifiques, notamment les amélogenines. Les chercheurs ont eu l’idée d’utiliser des protéines synthétiques nommées ELRs (elastin-like recombinamers), imitant ainsi ce support naturel.

Une fois appliqué sur une dent abîmée – fissures ou dentine exposée –, le gel favorise la pousse de nouveaux cristaux via un phénomène appelé « minéralisation épitaxiale ». Ces cristaux, issus du calcium et du phosphate présents dans la salive ou ajoutés en laboratoire, viennent parfaitement s’aligner avec la structure existante, restaurant ainsi l’architecture naturelle.

Efficacité et perspectives à confirmer

Selon le principal chercheur, Abshar Hasan, le matériau « permet la croissance de cristaux intégrés et organisés, récupérant ainsi l’organisation de notre émail sain ». Les tests menés simulent des conditions réelles – brossages répétés, mastication, acidité alimentaire – et montrent que cet émail régénéré résiste aussi bien que celui d’origine.

Le procédé semble également plus simple et rapide que ceux développés jusque-là. Selon les scientifiques derrière ce projet — désormais associés au sein d’une start-up — il suffirait qu’un praticien applique le gel lors d’une consultation classique. Parmi les solutions testées jusqu’à présent (liquides spéciaux, peptides…), cette approche apparaît comme la plus prometteuse.

Bientôt dans nos cabinets ?

Pour autant, un point reste en suspens : la sécurité et l’efficacité du gel sur de véritables patients. Jusque-là limité aux expérimentations sur dents extraites en laboratoire, ce dispositif devra franchir l’étape décisive des essais cliniques humains. Comme le résume sobrement l’équipe : « Notre technologie pourrait offrir une solution universelle pour régénérer l’émail quelle que soit l’ampleur de l’érosion. »

Si les prochains tests confirment ces résultats encourageants, une nouvelle page pourrait s’écrire pour la prévention et le soin des dents.