Un homme avec trois pénis, un phénomène inédit dans les annales

Découvrez l'incroyable cas ultra-rare d'un homme avec trois pénis, un phénomène jamais répertorié auparavant !

Tl;dr Un cas extraordinaire d’un homme aux trois pénis vient d’être décrit dans la littérature scientifique.

L’anomalie anatomique rare a été découverte post-mortem chez un homme ayant fait don de son corps à la science.

Les chercheurs suggèrent que la polyphallie pourrait être plus répandue qu’on ne le pense, souvent non diagnostiquée.

Une découverte anatomique stupéfiante

Un cas étonnant d’un homme possédant trois pénis a été récemment décrit dans la littérature scientifique. Cette découverte a été faite par hasard chez un homme blanc décédé à l’âge de 78 ans. L’individu, qui pourrait ne pas avoir été conscient de son anomalie congénitale de son vivant, avait fait don de son corps à la science.

La révélation post-mortem

Lors de l’examen post-mortem par des chercheurs de l’Université de Birmingham au Royaume-Uni, deux pénis supplémentaires ont été découverts cachés sous la peau de l’homme, près de son organe sexuel principal. Cette manifestation de la triphallia, ou présence de trois pénis, est unique en son genre.

La polyphallie, plus courante qu’on ne le pense ?

Les résultats de cet examen post-mortem ont conduit les chercheurs à suggérer que les cas de polyphallie pourraient être plus courants qu’on ne le pense actuellement. En effet, les pénis internes supplémentaires peuvent rester dissimulés sans causer de symptômes ni nécessiter de soins médicaux, rendant ainsi leur diagnostic difficile. Cette hypothèse est d’autant plus pertinente que parmi les rapports de polyphallie publiés entre 1606 et 2023, seulement 112 décrivaient une polyphallie complète.

L’importance d’une meilleure classification

Les chercheurs appellent à un système de classification simple et uniforme pour la polyphallie. En effet, lors d’interventions médicales, la présence d’un pénis supplémentaire caché peut poser des problèmes, par exemple lors de l’insertion d’un cathéter, de l’imagerie de l’urètre ou d’une chirurgie dans la zone.