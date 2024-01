Fin d’année : la mystérieuse hausse des fractures du pénis expliquée !

Selon une étude, les hommes risquent davantage de subir des "fractures du pénis" pendant les fêtes de fin d'année, en particulier lors de la dernière semaine de décembre, bien que ce problème puisse se produire tout au long de l'année. Pourquoi une telle augmentation pendant cette période?

Accueillant la période festive avec joie et excitation, beaucoup ignorent qu’une menace spécifique guette les hommes lors de ces réjouissances. Une étude récente a relevé une augmentation notable de cas de “fractures du pénis” durant la dernière semaine de décembre.

Il ne s’agit pas d’une blessure à prendre à la légère. Ces fractures, généralement causées par la rupture du corps caverneux lors de l’érection, peuvent survenir à n’importe quel moment de l’année. Néanmoins, elles sont particulièrement fréquentes pendant les fêtes de fin d’année, période considérée comme un “moment de détente”.

Le British Journal of Urology International a révélé que ces fractures sont plus nombreuses lors des fêtes de fin d’année, notamment à Noël. Elles se manifestent par un craquement suivi de l’apparition d’un hématome, provoquant une douleur intense qui nécessite une visite immédiate aux urgences.

Des experts allemands, qui ont mené cette étude en décembre 2023, ont examiné plus de 3.000 cas de fractures du pénis survenues entre 2005 et 2021 en Allemagne. Ils ont constaté que ces fractures étaient souvent causées par une flexion forcée du pénis en érection lors d’un rapport sexuel agressif ou dans des positions sexuelles inhabituelles.

Les experts recommandent donc la prudence. Ils mettent particulièrement en garde contre la position d’Andromaque (ou du chevauchement), lorsque le ou la partenaire se trouve au-dessus, ou encore contre la position de la “levrette”, responsable de 28% des cas de fracture du pénis.

Les résultats de cette étude incitent à la modération, particulièrement pendant les “moments de détente”. Les médecins se veulent toutefois rassurants : la période du Nouvel An ne constitue pas un risque accru pour ce type de maladie.

L’avis de la rédaction

Cette étude met en lumière un problème peu connu mais sérieux. Il est important de comprendre que le plaisir ne doit jamais compromettre la sécurité. Faites attention à vous et à votre partenaire, et n’oubliez pas que la modération est la clé d’un plaisir sain et sûr.