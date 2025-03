Un neurologue dévoile les erreurs à éviter pour préserver vos nerfs

Un neurologue dévoile une liste de choses qui pourraient endommager vos nerfs corporels : échappez à ces erreurs courantes pour préserver votre santé nerveuse.

Tl;dr Éviter l’abus d’antalgiques peut empêcher les « maux de tête de rebond ».

Des exercices d’équilibre réguliers protègent le système nerveux.

La consultation des médias sociaux avant de dormir peut nuire à la santé nerveuse.

Notre système nerveux est le centre de commande de notre corps, orchestrant tout, des mouvements aux pensées. Cependant, certaines habitudes quotidiennes peuvent nuire à vos nerfs sans que vous ne vous en rendiez compte. Le Dr Bing, neurologue, met en garde contre des erreurs courantes qui, à long terme, peuvent causer des dommages nerveux graves. Voici six choses que vous ne devriez jamais faire si vous voulez protéger votre système nerveux.

Ne tombez pas dans la dépendance aux antalgiques

Beaucoup de personnes comptent sur les antalgiques en vente libre pour soulager les maux de tête et les douleurs corporelles. Cependant, une utilisation excessive de ces médicaments, comme l’ibuprofène ou le paracétamol, peut se retourner contre vous. Le Dr Bing met en garde contre les « maux de tête de rebond », qui surviennent lorsque votre corps devient dépendant du médicament, entraînant des maux de tête plus fréquents et sévères lorsque vous arrêtez de le prendre. Il est préférable d’essayer des remèdes naturels tels que l’hydratation, les étirements ou les techniques de gestion du stress avant de prendre des pilules.

Ne négligez pas les exercices d’équilibre

Un bon équilibre est essentiel pour prévenir les chutes et les blessures, en particulier avec l’âge. Cependant, négliger les exercices d’équilibre peut affaiblir la capacité de votre système nerveux à coordonner les mouvements. Des exercices simples comme se tenir sur un pied, marcher talon-pointe ou faire du yoga peuvent renforcer les connexions nerveuses et améliorer la stabilité. Les neurologues affirment que la pratique régulière d’exercices d’équilibre maintient votre cerveau et votre corps en harmonie, réduisant ainsi le risque de chutes et de dommages nerveux.

Évitez de consulter les médias sociaux avant de dormir

Avez-vous l’habitude de consulter votre téléphone juste avant de vous endormir ? Cette habitude pourrait être une grave erreur ! En effet, naviguer sur les médias sociaux la nuit maintient votre cerveau dans un état hyperactif, rendant plus difficile la relaxation et l’endormissement. La lumière bleue des écrans interfère également avec la production de mélatonine, l’hormone qui contrôle le sommeil. Un sommeil de mauvaise qualité peut entraîner une inflammation des nerfs et un déclin cognitif à long terme. Essayez plutôt de lire un livre ou de méditer pour aider votre cerveau à se détendre.

Prudence avec les pistolets de massage sur le cou

Les pistolets de massage sont devenus populaires pour soulager les tensions musculaires, mais leur utilisation sur le cou est extrêmement dangereuse. Les neurologues mettent en garde contre le risque de « dissection artérielle », une déchirure des vaisseaux sanguins qui alimentent le cerveau, pouvant augmenter le risque d’accident vasculaire cérébral et de graves lésions nerveuses. Si vous ressentez des tensions au niveau du cou, optez pour des étirements doux ou consultez un kinésithérapeute.

Protégez vos oreilles de la musique forte

Écouter de la musique fort à travers des écouteurs peut endommager les délicates cellules nerveuses de vos oreilles. Le Dr Bing explique que l’exposition prolongée à un bruit fort peut entraîner une perte auditive, liée à un risque plus élevé de démence plus tard dans la vie. Les nerfs auditifs, qui vous aident à traiter le son, peuvent être endommagés de façon permanente par un bruit excessif. Pour protéger votre audition et la santé de votre cerveau, maintenez le volume à 60% et prenez des pauses lorsque vous utilisez des écouteurs.

Ne retenez pas un éternuement

Beaucoup de gens retiennent leurs éternuements pour éviter de faire du bruit, mais les experts disent que cela peut être risqué. En effet, lorsque vous stoppez un éternuement de manière forcée, la pression accumulée peut endommager les délicats nerfs de votre tête et même provoquer la rupture de petits vaisseaux sanguins. Dans les cas graves, cela peut entraîner des blessures à l’oreille ou à la gorge. Laissez plutôt votre corps éternuer naturellement – c’est un réflexe protecteur destiné à éliminer les irritants de votre système !