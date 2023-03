Un risque plus important de cancer du sein avec toute contraception hormonale

La nouvelle étude faisant ce lien reste toutefois prudente, car les bénéfices de la contraception sont bien supérieurs.

Une étude publiée mardi 21 mars associe toute forme de contraception hormonale à un risque légèrement plus important de cancer du sein chez les femmes. Un risque induit également par les méthodes intégrant un seul progestatif.

Cependant, ce risque supplémentaire doit être contrebalancé par le fait que la contraception est liée à de nombreux bénéfices, dont une protection face à certains autres types de cancers.

Un risque accru de 20% à 30%

Certes, l’on sait déjà qu’une contraception alliant progestatif et œstrogène accroissent ce risque de cancer du sein. Mais la place de plus en plus importante des contraceptions uniquement progestatives n’avait pas jusqu’alors entraîné d’études sur le cancer du sein.

Publiée dans la revue PLOS One, l’étude en question révèle que les femmes ayant recours à une contraception hormonale ont un risque accru d’environ 20 % à 30 % de développer un cancer du sein. Et ce, quel que soit le mode de délivrance (pilule, stérilet, implant ou injection), ou la formule utilisée (oestroprogestatif ou progestatif seul). Un taux comparable à ce que de précédents travaux avaient évalué.

Pour prendre la mesure de ce risque

En d’autres termes, les auteurs de l’étude ont cherché à évaluer le nombre de cas de cancer supplémentaires induits, en partant du fait que les risques de développer cette maladie augmentent avec l’âge.

Dans le cas du recours à une contraception hormonale pendant cinq ans entre 16 et 20 ans, le nombre de femmes développant un cancer du sein sur 100 000 sera de 8. Prise entre 35 et 39 ans, 265 cas supplémentaires de cancer du sein sur 100 000 femmes sont entraînés.

Un risque “très petit”

Au-delà des chiffres, Gillian Reeves, professeure à l’université d’Oxford et co-autrice de l’étude, relativise :