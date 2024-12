Un simple sachet de thé pourrait déverser des milliards de microplastiques dans notre corps

Face à ces résultats alarmants, il est urgent de repenser notre utilisation du plastique, en particulier dans l’emballage alimentaire. Il est de notre responsabilité de protéger notre santé et notre environnement contre les dangers potentiels des microplastiques. L’heure est venue d’agir, car notre bien-être et celui des générations futures en dépendent.

Face à cette situation, l’équipe de recherche appelle à une standardisation de l’utilisation des plastiques dans l’emballage alimentaire pour protéger la santé publique. « Alors que l’utilisation des plastiques dans l’emballage alimentaire continue d’augmenter, la recherche scientifique et l’élaboration des politiques doivent relever les défis posés par la contamination par les MNPL pour garantir la sécurité alimentaire et le bien-être des consommateurs », écrivent les chercheurs.

En effet, des études antérieures ont soulevé des inquiétudes sur la quantité et l’impact potentiel sur la santé des particules synthétiques provenant des sachets de thé. Ces recherches révèlent que les particules de plastique peuvent atteindre le noyau des cellules intestinales, ce qui pourrait entraver le fonctionnement normal des cellules et augmenter la probabilité d’infections.

Ces chiffres peuvent sembler alarmants, mais ils sont en réalité en accord avec les recherches précédentes qui ont étudié la combinaison de plastiques et de chaleur élevée, comme par exemple les contenants alimentaires passés au micro-ondes. Alba García-Rodríguez, microbiologiste à l’UAB, explique : « Nous avons réussi à caractériser de manière innovante ces polluants grâce à un ensemble de techniques de pointe, ce qui constitue un outil très important pour faire avancer la recherche sur leurs possibles impacts sur la santé humaine. »

Dans le monde du thé, une révélation choquante vient de tomber. Une nouvelle étude conduite par l’Université Autonome de Barcelone (UAB) en Espagne a révélé qu’un simple sachet de thé peut libérer des milliards de particules de micro- et nanoplastiques dans chaque millimètre d’eau dans lequel il est plongé.

