Un stéthoscope dopé à l’IA permet aux médecins de diagnostiquer rapidement de graves maladies cardiaques

Des médecins ont mis au point un stéthoscope doté d’intelligence artificielle capable d’identifier les principales maladies cardiaques en seulement 15 secondes, offrant ainsi un outil innovant pour améliorer la rapidité et la précision des diagnostics.

Tl;dr Un stéthoscope IA détecte les maladies cardiaques en 15 secondes.

L’étude montre un doublement des diagnostics précoces.

Présentation à Madrid lors du congrès européen de cardiologie.

Une révolution silencieuse pour le diagnostic cardiaque

Depuis plus de deux siècles, le stéthoscope occupe une place incontournable dans l’arsenal médical. Cependant, avec l’arrivée de l’intelligence artificielle, cet instrument emblématique connaît une transformation majeure. Un consortium mené par des chercheurs de l’Imperial College London et du Imperial College Healthcare NHS Trust a récemment présenté un modèle innovant doté d’une technologie de pointe, propulsée par l’IA.

Des performances inégalées grâce à la technologie

Mis au point par la société californienne Eko Health, ce nouveau stéthoscope compact – à peine plus grand qu’une carte à jouer – se distingue par sa capacité à enregistrer simultanément les sons et les signaux électriques émis par le cœur. Placé sur la poitrine, il capture un ECG tout en analysant le flux sanguin, puis transmet ces données vers le cloud où des algorithmes sophistiqués entrent en jeu.

La prouesse ? En seulement quinze secondes, l’appareil peut détecter diverses anomalies :

insuffisance cardiaque

maladie des valves cardiaques

troubles du rythme (fibrillation atriale)

De subtiles variations imperceptibles à l’oreille humaine sont désormais repérables, offrant aux médecins un outil d’une précision redoutable.

L’impact sur la pratique médicale au Royaume-Uni

L’efficacité de cette innovation ne relève pas que de la théorie. Près de 12 000 patients issus de 200 cabinets généralistes britanniques ont participé à une étude d’envergure. Les résultats sont frappants : ceux examinés avec le nouveau dispositif étaient deux fois plus susceptibles de recevoir un diagnostic précoce d’insuffisance cardiaque. De même, la probabilité de détecter une fibrillation atriale a été multipliée par trois ; celle des maladies valvulaires doublée. Autrement dit, là où le diagnostic tardait autrefois jusqu’à l’urgence vitale, ce stéthoscope intelligent promet d’intervenir bien plus tôt.

L’avis des professionnels et perspectives

Pour le Dr Patrik Bächtiger, affilié à l’Imperial College London’s National Heart and Lung Institute, l’intérêt est indéniable : « C’est incroyable qu’un stéthoscope intelligent puisse fournir en quinze secondes un résultat fiable sur les pathologies cardiaques majeures. » Son collègue, le Dr Mihir Kelshiker, salue lui aussi une avancée susceptible de changer la donne chez les généralistes : « Cela pourrait donner aux médecins un moyen rapide et simple d’agir avant que les complications ne surviennent. »

Cette innovation a retenu l’attention du monde médical lors du dernier congrès annuel de la Société Européenne de Cardiologie, qui s’est tenu à Madrid. Un signe que la médecine numérique n’a décidément pas fini d’étonner.