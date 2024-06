Un test innovant prédit les rechutes de cancer du sein des années à l’avance

D’après l’auteur principal de l’étude, Isaac Garcia-Murillas, cela pourrait permettre une lutte plus efficace contre les cellules cancéreuses qui “peuvent provoquer une rechute des patientes atteintes de cancer du sein” même de nombreuses années après leur traitement initial. En somme, cette découverte représente une lueur d’espoir majeure pour des millions de femmes touchées chaque année par cette maladie.

Le professeur Simon Vincent, directeur de la recherche à Breast “Cancer Now” a souligné que “ces premiers résultats, qui suggèrent que les tests pourraient détecter les signes de récidive du cancer du sein plus d’un an avant l’apparition des symptômes, sont incroyablement excitants”.

Selon une étude récente menée par l’Institute of Cancer Research (ICR) à Londres, une révolution est en marche dans le domaine de la détection du cancer du sein.

