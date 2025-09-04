Un test urinaire innovant pourrait remplacer les biopsies douloureuses pour diagnostiquer le cancer de la prostate

Un nouveau test de dépistage du cancer de la prostate, reposant sur l’analyse de l’urine, pourrait offrir une alternative moins invasive et douloureuse aux biopsies traditionnelles, facilitant ainsi un diagnostic précoce et plus confortable pour les patients.

Tl;dr Un test urinaire détecte le cancer de la prostate.

Il atteint 91 % de précision, évitant des biopsies douloureuses.

Trois biomarqueurs clés différencient cancer et autres affections.

Des avancées prometteuses pour le dépistage du cancer de la prostate

Si le cancer de la prostate demeure le plus fréquent chez les hommes américains et la seconde cause de mortalité par cancer, le parcours de diagnostic reste souvent lourd. Jusqu’à présent, l’examen reposait sur des tests sanguins au PSA et surtout sur la fameuse biopsie prostatique, un geste invasif, source d’angoisse et parfois de complications pour les patients. Mais une équipe pilotée par le Johns Hopkins Kimmel Cancer Center et plusieurs institutions partenaires vient peut-être de changer la donne.

Un test urinaire révolutionnaire validé cliniquement

Leur innovation : un simple test urinaire capable de détecter, avec une précision remarquable, la présence d’un cancer prostatique. Pour mettre au point cet outil, les chercheurs ont analysé les échantillons d’urine de patients atteints avant et après chirurgie ainsi que ceux provenant d’individus en bonne santé. Résultat : un trio de biomarqueurs — TTC3, H4C5 et EPCAM — s’est imposé comme signature fiable du cancer, s’effaçant presque totalement après ablation de la glande malade.

Testée auprès de deux groupes indépendants, cette approche affiche des taux impressionnants : 91 % d’identification correcte du cancer, 84 % d’exclusion chez les personnes indemnes. Des performances jugées « suffisamment sensibles et spécifiques pour offrir une alternative non invasive aux biopsies actuelles », souligne le professeur Ranjan Perera, l’un des auteurs principaux.

Dépistage : les limites du PSA contournées

La grande faiblesse du test PSA (prostate-specific antigen), utilisé en routine, réside dans son manque de spécificité ; il peut déclencher à tort des interventions lourdes face à des tumeurs bénignes ou même absentes. Trop souvent encore, des biopsies sont menées « pour rien ». Le nouveau test urinaire se distingue aussi par sa capacité à faire la différence entre un vrai cancer prostatique, une simple inflammation (prostatite) ou une hypertrophie bénigne (BPH).

Quelques faits marquants à retenir sur ce nouvel outil :

Sensibilité accrue : il détecte certains cancers même avec un PSA normal.

il détecte certains cancers même avec un PSA normal. Simplicité d’utilisation : l’urine est facilement collectable en cabinet.

l’urine est facilement collectable en cabinet. Avenir ouvert : ces biomarqueurs pourraient servir aux diagnostics in vitro.

L’espoir d’un diagnostic moins invasif

« L’arrivée prochaine d’un marqueur urinaire fiable serait un immense progrès pour l’arsenal diagnostique actuel », estime le professeur Christian Pavlovich, spécialiste en urologie à Johns Hopkins. Son collègue, le Dr Vipul Patel, partage cet enthousiasme tout en plaidant pour « d’autres études nécessaires avant une adoption généralisée à l’échelle mondiale ». Reste à transformer ce succès scientifique en routine clinique ; mais déjà, l’espoir grandit pour des milliers d’hommes soumis chaque année à l’incertitude du dépistage.