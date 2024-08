Un vaccin anticancer du poumon en essai international

Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail

Dans une avancée médicale majeure, un vaccin révolutionnaire contre le cancer du poumon , baptisé BNT116 et fabriqué par BioNTech, a été testé sur un patient au Royaume-Uni. Ce vaccin vise à stimuler le système immunitaire pour éliminer les cellules cancéreuses et prévenir les récidives.

Un patient a reçu la première dose d'un vaccin expérimental contre le cancer du poumon au Royaume-Uni cette semaine. Ce test implique six autres pays et vise à éradiquer la maladie. Comment cette avancée pourrait-elle révolutionner le traitement du cancer du poumon ?

